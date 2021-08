Phim của Jo In Sung lập kỷ lục phòng vé xứ Hàn

Trong mùa dịch bệnh căng thẳng, Escape From Mogadishu được đánh giá là vẫn làm ăn “khấm khá” cũng như thu về nhiều phản hồi tích cực về mặt chuyên môn lẫn doanh thu. Sáng 14.8, đơn vị phát hành phim là Lotte Entertainment Hàn Quốc thông báo tác phẩm chính thức thu hút được hơn 2 triệu lượt khán giả (tính đến 12 giờ khuya 13.8).

Vậy là đứa con tinh thần của đạo diễn Ryoo Seung Wan đã mất 17 ngày để có thể đạt được con số 2 triệu lượt người xem. Đáng chú ý, Escape From Mogadishu còn là phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên của năm 2021 vượt qua mốc 2 triệu khán giả. Đây là một thành tích rất tốt trong bối cảnh Hàn Quốc nói chung và Seoul nói riêng đang thắt chặt giãn cách xã hội để đối phó với dịch Covid-19.

Escape From Mogadishu được khen ngợi có nhiều cảnh hành động chạy trốn gay cấn ẢNH: POSTER PHIM

các diễn viên được khán giả nể phục. Cả ê-kíp phối hợp ăn ý và góp phần tạo nên một tác phẩm đạt hiệu ứng rất tốt. Sau Deliver Us from Evil (Ác quỷ đối đầu), Escape From Mogadishu là tác phẩm màn ảnh rộng đạt được 2 triệu lượt khán giả nhanh nhất. Để kỷ niệm cột mốc đáng tự hào này, dàn sao Hàn trong Escape From Mogadishu gồm Kim Yoon Seok, Jo In Sung, Heo Joon Ho, Koo Kyo Hwan, Kim So Jin, Jung Man Sik… đã quay video cảm ơn khán giả đã đến rạp ủng hộ. Trong Escape From Mogadishu, diễn xuất củacác diễn viênđược khán giả nể phục. Cả ê-kíp phối hợp ăn ý và góp phần tạo nên một tác phẩm đạt hiệu ứng rất tốt.

Yonhap News cho hay Escape From Mogadishu đã được bán bản quyền cho 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước mắt, Hồng Kông và Singapore đang lên kế hoạch ra mắt phim vào tháng tới. Những nơi còn lại đang cân nhắc lịch chiếu kỹ lưỡng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kim Yoon Seok (trái) và Jo In Sung kết hợp ăn ý trong Escape From Mogadishu ẢNH: POSTER PHIM

Kể từ khi công chiếu tại buổi khai mạc Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 20, bộ phim đã nhận được đánh giá tích cực từ các hãng tin tức Mỹ. Tờ Houston Chronicle gọi Escape From Mogadishu là "một trong những bộ phim hành động hay nhất của mùa hè năm nay”. Variety khen ngợi: "Đây là tác phẩm hành động giật gân hấp dẫn và được dựng lên một cách thông minh của Hàn Quốc. Escape From Mogadishu gạt vấn đề chính trị đảng phái sang một bên và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà chúng ta có thể đạt được khi bỏ qua hiềm khích với những kẻ thù xung quanh"…