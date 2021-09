Phim được chờ đợi của Tiêu Chiến - Dương Tử lại dính lùm xùm lịch chiếu

Đến năm 2020, hàng loạt tin đồn Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn sẽ sớm phát sóng nhưng đều không trở thành sự thật. Lúc bấy giờ, ồn ào fan cuồng của Tiêu Chiến gây họa với hai diễn đàn lưu trữ fanfic AO3 (Archive of Our Own) và Lofter cũng đã phần nào ảnh hưởng đến tác phẩm. Sang năm 2021, Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn vẫn lận đận trên con đường tiếp cận người xem.