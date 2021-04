Phim Hãy nói lời yêu tập 1: Vì sao My bị mẹ bắt cắt đứt với Tú?

Hãy nói lời yêu tập 1 sẽ là bộ phim nối sóng Hồ sơ cá sấu, tối nay 15.4 lúc 21 giờ 30 trên VTV3, hé lộ những nội dung hấp dẫn về tình yêu, gia đình, người thứ ba… nhiều bi kịch, tổn thương và bí mật, tạo nên những kịch tính với dàn diễn viên cực chất như NSND Trọng Trinh, Nguyệt Hằng, Quỳnh Kool, Bảo Hân…

Tình bạn giữa My và Tú phải chấm dứt Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 1 hé lộ cảnh bà Hoài (Nguyệt Hằng) quyết liệt ngăn cấm mối quan hệ bạn bè giữa My (Quỳnh kool) và Tú (Bảo Hân). Sau đó bà Hoài đã gặp Tú để ra “tối hậu thư”: “Cô hi vọng từ bây giờ cháu sẽ không tìm gặp My nữa. Mây tầng nào thì chơi tầng đấy thôi Tú ạ. Tình bạn giữa hai đứa có thể chấm dứt ở đây được rồi. Thế nhá, cháu cứ suy nghĩ đi rồi gọi điện cho cô. Nhớ là phải suy nghĩ kỹ đấy”.

Ở một diễn biến khác tại gia đình My thì cô được bố (NSND Trọng Trinh) giải thích, an ủi: “Chuyện người lớn, con hỏi lắm thế, biết ổn là ổn, hiểu chưa. Con cứ yên tâm, chuyện của hai đứa thì phải lo cả hai, con đừng có hỏi nhiều mẹ cáu đấy”. Còn My thì vẫn cảm thấy đáng thương cho bạn thân của mình: “Thế còn cái Tú thì sao hả bố. Con thì có bố mẹ lo cho, chứ nó thì…”.

Vì sao bà Hoài không muốn Tú làm bạn với con gái mình? Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hãy nói lời yêu tập 1: Vì sao bà Hoài lại không cho con gái làm bạn với Tú? Xuất thân của Tú có bí mật gì liên quan đến chuyện của người lớn không?