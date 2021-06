Phim Hãy nói lời yêu tập 15: Minh bị mẹ 'tra tấn' việc học

Phim Hãy nói lời yêu tập 14 có nhiều diễn biến kịch tính khi Bình bị vợ đưa đơn ly hôn. Với nhiều bê bối tình ái nên vợ Bình tuyên bố anh ta không được chia tài sản khiến Bình căm tức. Cùng lúc đó thông tin về gia đình bà Hoài bị ai đó “bóc phốt” trên mạng xã hội khiến ông Tín cho rằng vì bà Hoài cố tình xới tung chuyện My bị lừa tình để trả thù cho con gái mà bị người ta chơi khăm lại nên mối quan hệ giữa hai người càng thêm căng thẳng. Còn My muốn quên đi những tổn thương để bắt đầu lại thì mẹ cô lại không chịu dừng tay khiến My càng cảm thấy bế tắc, tủi hổ…

Tú và Duy cãi nhau căng thẳng Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập này có vài diễn biến hài hước khi My và Tú rủ nhau đi uống rượu say khướt không biết đường về rồi cả hai cùng gọi điện cho Phan và Duy. Hai người này tỏa đi tìm và đưa đôi bạn thân về căn hộ của My. Những đối thoại của Phan và Duy với nhau trong lúc Tú và My say bí tỉ không biết gì cho thấy Duy có tình cảm với Tú còn Phan đã thích My…

Phim Hãy nói lời yêu tập 15 tối nay 3.6 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh ông Tín nói quyết định ly hôn bà Hoài với My. My tất nhiên phải chất vấn bố việc ông có con riêng với Trâm cũng như việc ly hôn của bố mẹ sẽ mãi mãi không có đường quay lại khi bên ngoài ông Tín đang có một người phụ nữ khác.

Minh gọi điện cầu cứu chị gái Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này còn có cảnh thú vị là Tú không biết vì lý do gì đùng đùng đòi dọn ra ngoài ở chứ không muốn ở trọ trong quán cà phê của Duy nữa. Tất nhiên là Duy không đồng ý nên ra điều kiện: “Nếu em đã xác định ra ngoài ở thì em nghỉ việc luôn đi. Em bị ngáo à, anh phải nói như thế nào em mới chịu nghe”.

Phim Hãy nói lời yê u tập 15 còn hé lộ tình tiết Minh đã gọi điện cho My cầu cứu vì bị mẹ kiểm soát, thậm chí là “tra tấn” việc học: “Chị ơi, mẹ lại làm sao rồi ấy. Vừa đập phá một đống đồ trong nhà xong giờ lôi một đống sách vở, một chồng to lên bắt em học chị ạ. Mà bây giờ khác trước lắm, mẹ đầy thời gian rảnh, mẹ ngồi trong phòng của em cả ngày xong mẹ bắt em đọc to từng quyển lên cơ ấy, chị cứu em với… Sợ lắm chị ạ, giờ chị làm thế nào cứu em đi, nhanh lên chị cứu em với”.

Bà Hoài kiểm soát việc học của Minh như "tra tấn" Ảnh: Chụp màn hình