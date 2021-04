Phim Hãy nói lời yêu tập 4: My va chạm trên xe buýt với trai lạ

Phim Hãy nói lời yêu tập 3 tối qua có một số tình tiết cho thấy My sau khi đậu đại học đã được bố cho phép ra ngoài xả hơi. Cô tìm đến nhà Tú thì nghe hàng xóm cho biết Tú rời khỏi nhà từ lâu, không biết có bị bắt nhốt vì đánh người không. My rất lo lắng nên gọi điện cho Trung, người bạn cùng nhóm vì liên lạc với Tú hoài nhưng vẫn không thấy bạn thân hồi đáp. Trung lần này đã nói sự thật cho My biết về chuyện mẹ My muốn Tú nhận hết tội về mình. Quá sốc, My đã về nhà làm ầm lên rồi nói ra công an khai rõ sự thật khiến vợ chồng bà Hoài hốt hoảng. Nên sau đó bà Hoài sắp xếp cho con gái lên Hà Nội ở nhà một người bác họ sớm hơn dự định.

Tú tát nảy lửa bạn cùng phòng... Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lên Hà Nội, My phải sống trong sự kiểm soát rất chặt chẽ của bà bác không chồng, khó tính từ giờ giấc ngủ, quan hệ bạn bè, kiểm soát cả điện thoại và đặt camera khắp nhà. Trong một lần bà bác chở My đi ăn phở qua một con phố. My tình cờ nhìn thấy Tú đang phục vụ trong quán lẩu. My gọi nhưng Tú né còn bà bác thì không chịu dừng xe cho cô vào gặp bạn…. My đã rất kiên nhẫn nhắn tin nhiều lần nhưng Tú đọc xong vẫn không trả lời. Vì Tú đã hứa với mẹ My phải cắt đứt liên lạc với cô.

Phim Hãy nói lời yêu tập 3 còn có những tình tiết cho thấy Tú đang rơi vào hoàn cảnh túng quẩn, mồ côi cha mẹ, sau khi rời khỏi nhà đã lên Hà Nội thuê ở ghép. Trong căn phòng trọ chật chội cô thường xuyên bị ăn hiếp, bị bạn cùng phòng lấy đồ cá nhân để dùng nhưng Tú phải nín nhịn. Tiền trong túi cũng đã hết nên Tú phải xin vào rửa chén bát ở một quán lẩu để sống qua ngày.

Bà bác hốt hoảng khi phát hiện điều bất thường ở nhà.... Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này cũng hé lộ một vài tình tiết thú vị ở cuối phim. Ông Tín sau khi thề sống thề chết với vợ là đã cắt đứt quan hệ với người tình nhưng bà Hoài vẫn hay “dằn mặt” chồng, còn cho người theo dõi chặt chẽ. Nhân chuyến ông Tín đi công tác mấy ngày, bà Hoài liên tục gọi điện, ông vẫn thề rằng mình đang ở công trình dưới huyện. Nhưng sau đó bà nhận được hình ảnh chồng mình vẫn lén đến gặp nhân tình…

Phim Hãy nói lời yêu tập 4 tối nay 23.4 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh Tú sau thời gian nín nhịn với bạn cùng phòng cô cảm thấy không thể chịu nổi nên đã tát chị này nảy lửa vì bị thách thức.

Ở một diễn biến khác thì bà bác khó tính đi làm ở công sở vẫn thường xuyên mở điện thoại ngồi xem camera ở nhà để giám sát My và bà hốt hoảng khi phát hiện ra điều gì đó bất thường khi gọi điện về nhà.

Phim Hãy nói lời yêu t ập 4 còn hé lộ một cảnh thú vị. Đó là My lần đầu tiên đi xe buýt nên cô lóng ngóng bị té va vào một anh chàng đang ngồi trên xe và sử dụng máy tính khiến chiếc máy tính rơi xuống bị vỡ.