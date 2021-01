Phim Hồ sơ cá sấu tập 16: Nguyệt ‘chỉ điểm’, Hải tìm được mảnh ghép thứ 3?

Phim Hồ sơ cá sấu tập 14 và 15 có nhiều diễn biến liên tiếp và rắc rối xoay quanh việc đối đầu giữa nhóm Tuấn “mỏ” và Đặng Trung vì họ có cùng một mục đích là tìm ra mảnh ghép thứ ba của bộ Hồ sơ cá sấu. Đặng Trung có vẻ “trên cơ” hơn khi anh ta có 1 mảnh ghép, thêm mảnh Nguyệt đang giữ còn Tuấn ‘mỏ” thì không. Cả hai đều biết trong Hồ sơ cá sấu đó có tin tức mật gì mà nếu bị đổ thì họ sẽ “lên đường”. Nên dù chẳng ưa gì nhau nhưng lúc này cả Trung và Tuấn đều “cùng xuồng” ngồi lại thương lượng. Tất nhiên là Đặng Trung có những kế hoạch riêng và trên anh ta còn có một quan chức lớn hơn “nắm đầu”. Trung cũng đang lo cho chiếc ghế của ông này.

Tuấn 'mỏ' đang lo lắng vì sự tố cáo của Hiếu.... Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó Tuấn ‘mỏ” còn vướng vào một rắc rối lớn khác là vụ sát hại cả gia đình ông Việt và manh mối là 3 bộ hài cốt do Hiếu nắm giữ. Tuấn mỏ giam giữ Hiếu để điều tra và có ý định thủ tiêu sau khi tìm đủ những mẫu xương mà Hiếu đang cất giữ. Chỉ cần những mẫu xương này vào tay cơ quan điều tra thì rất có thể Tuấn ‘mỏ’ sẽ sa lầy. Tưởng không thoát được thì Hiếu đã được một người quen dưới trướng của Tuấn cứu thoát. Trên đường chạy thoát Hiếu đã được Hải My cứu và đưa về căn hộ của mình. Hải My chính là cô gái quen biết với Quyết mà Hải đã từng tìm gặp để hỏi vài thông tin. Khoa trợ lý của phó ban nội chính Đinh Hoàng là anh họ của Hải My. Trong những ngày ở nhà Hải My, Hiếu đã nhìn thấy vài lần Khoa đến gặp cô trao đổi gì đó. Hải My tỏ vẻ rất nhiệt tình giúp đỡ Hiếu vì trước đây anh đã từng giúp cô khi cô bị giật điện thoại. Nhưng cũng cần nói thêm là Hải My hiện là chủ một nhà hàng mà các quan chức rồi băng nhóm hay lui tới tiếp khách nên cũng có mối quan hệ khá phức tạp. Ở một vài tình tiết khác cho thấy Đặng Trung và Khoa là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng họ có vẻ chẳng hòa hợp nhau lắm vì đi hai con đường khác nhau.

Phim Hồ sơ cá sấu tập 15 có cảnh nhờ sự giúp đỡ của Cương, Nguyệt đã thoát khỏi nhà Đặng Trung một lúc để gặp chồng. Cô đã nói cho Hải những cái khó của mình và cảnh báo anh nhiều chuyện. Tuy nhiên Nguyệt vẫn cho rằng cô còn phải ở lại nhà Đặng Trung. Nguyệt đã đưa ra một số gợi ý với Đặng Trung ở thế “trên cơ” rằng cô có thể giúp ông Hiệu phó chủ tịch ngồi vào ghế chủ tịch và Đặng Trung ngồi vào ghế giám đốc sở nếu như anh đảm bảo sau khi giải quyết ổn thỏa, gia đình cô được an toàn và không còn dính dáng gì đến nữa. Nguyệt sau đó đã một mình đến thương lượng với Tuấn ‘mỏ”. Không biết đây có phải là sự sắp xếp của Đặng Trung hay không nhưng dường như Nguyệt khá tự tin và Tuấn ‘mỏ” cũng không dám làm gì cô lúc này.

Khoa cảnh báo Đặng Trung về những diễn biến chính trường sắp tới.... Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hồ sơ cá sấu tập 16 tối nay 8.1 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh Tuấn "mỏ” và đàn em Huy đang lo lắng khi biết Hiếu đã đem những mẫu xương của ba bộ hài cốt đến viện kiểm sát tố cáo. Và Tuấn dặn Huy: “Chẳng sao cả, nhiệm vụ của mày bây giờ là phải kiểm soát được thằng Trung để nó đừng giở trò phá thối”.

Trong một tình tiết khác thì Khoa đã gặp Đặng Trung để cảnh báo: “Ông Đinh Hoàng sẽ được trao thượng phương bảo kiếm. Bí thư rất tin tưởng vào sự quyết liệt của ông ấy trong công tác làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây là cuộc chiến sống còn, vậy cho nên chú làm gì thì làm ngay đi, mất tính thời điểm là không còn cơ hội đâu”.

Phim Hồ sơ cá sấu tập 16 còn có một tình tiết rất thú vị là Hải cùng với Cương quay lại văn phòng của Khánh “ma” để lục soát lần nữa nhằm tìm mảnh ghép thứ ba của Hồ sơ cá sấu và trong lúc trao đổi qua điện thoại với Nguyệt, cô đã ‘chỉ điểm’ cho chồng: “À, đúng rồi, sếp có được tặng một cái đồng hồ treo tường vì thích quá nên sếp nói chị Lan gọi thợ treo lên tường luôn” .