Phim Hồ sơ cá sấu tập 20: Quyết chỉ mặt Tuấn ‘mỏ’ vì dám phản bội…

Phim Hồ sơ cá sấu tập 19 tối qua tiếp tục có những diễn biến gây cấn khi Tuấn “mỏ” tiếp tục truy lùng người đang muốn hại mình. Hắn tìm đến Quyết nhờ làm “quân sư”. Sau vài cái tên mà Tuấn nghi ngờ như Cương, Nguyệt thì Đặng Trung được Quyết nhắc đến nhưng người đứng sau Trung mà Quyết nhấn mạnh chính là Long “nhà thổ”. Tên này hình như có ân oán với Tuấn “mỏ” tưởng rằng đã chết trong nhà lạnh nhưng theo lời Quyết thì hắn còn sống và quay về trả thù Tuấn.

Tân bị thanh tra xây dựng mời về làm việc... Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này Tuấn mỏ sai người mời Nguyệt đến. Hắn bắt đầu truy vấn mối quan hệ giữa Nguyệt và Khánh “ma”, còn tiết lộ bức ảnh của Nguyệt có trong Hồ sơ cá sấu mà Khánh lưu giữ. Nguyệt đã rất bất ngờ về điều này vì có lẽ bản thân cô cũng không hiểu vì sao? Sự hốt hoảng của Nguyệt khiến Tuấn tin là cô không diễn… Sau đó Tuấn sai Huy “nổ” điều tra về lý lịch của Nguyệt thì phát hiện bố mẹ Nguyệt từng làm nhân viên văn phòng ở cục thuế và sở xây dựng từ đời những quan chức tiền nhiệm trước. Không hiểu vì sao sau đó họ qua nước ngoài để chữa bệnh và rất ít khi về Việt Nam. Đám cưới Nguyệt cũng chỉ có mẹ về mà không có bố. Điều này khiến Tuấn “mỏ” suy nghĩ…

Phim Hồ sơ cá sấu tập 19 còn có nhiều tình tiết cho thấy Vũ đội trưởng điều tra đã đến gặp Cương để thăm dò về chiếc laptop có thể mở được file Hồ sơ cá sấu mà ai đó đã đánh tráo của Tuấn “mỏ” khi xe của hắn bị chặn bắt vì một gói ma túy giả… Vũ nghi ngờ Cương làm việc này nhưng Cương vốn rất khinh bỉ Vũ nên không bao giờ hé lộ bất cứ điều gì, còn thách thức. Nhưng Cương cũng là một nhân vật nhiều bí ẩn, tiếng là được Hải thuê điều tra vụ việc liên quan đến Hồ sơ cá sấu nhưng Cương dường như có mục đích riêng và đã chuẩn bị trước đó nhiều phương án để thực hiện. Còn Tân kế toán của Thiên Sơn Mã trong tập này bất ngờ bị ai đó lén siết cổ nhưng không cố tình giết chết mà chỉ dọa. Tân hôn mê và tỉnh lại. Vũ đã đến gặp Tân để thăm dò tìm kẻ gây án. Vũ và Tân trước đó vốn liên kết nhau để thu thập thông tin về Tuấn “mỏ”….

Lan phát hiện có vài người vẫn theo dõi Nguyệt.... Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập này có cảnh Hải thì bị ông Huynh thanh tra sở xây dựng, một người trong nhóm lợi ích có liên quan đến Tuấn “mỏ” hẹn gặp để thương lượng vụ sập công trình làm chết người do Hải quản lý. Mà công trình này thuộc tập đoàn Thiên Sơn Mã của Tuấn. Ông Huynh muốn Hải đứng ra chịu trách nhiệm và ngồi tù bằng không anh sẽ mất tất cả. Nhưng Hải đã từ chối lời đề nghị khiến Tuấn “mỏ” điên tiết sau khi nghe ông Huynh báo lại.

Phim Hồ sơ cá sấu tập 20 tối nay 22.1 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh Tân bị thanh tra sở xây dựng mời về làm việc vì có liên quan đến vài bê bối của Thiên Sơn Mã. Còn Nguyệt đến thăm Lan ở bệnh viện nhưng vẫn bị một vài tên lãng vãng theo dõi khiến Lan bất an cảnh báo….

Tuấn "mỏ" biến sắc vì Quyết chỉ mặt.... Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này có một vài tình tiết thú vị là Tuấn “mỏ” lại tiếp tục đến tìm Quyết để nhờ làm “quân sư”. Quyết đưa ra cách thứ nhất là Tuấn nên bán hết công ty để sang Pháp đoàn tụ với vợ con nhưng Tuấn không chịu. Trước khi đưa ra cách thứ hai Quyết đã chỉ mặt Tuấn vì dám ức hiếp Hải My bạn gái của Quyết. Bởi trước đó Tuấn “mỏ” đã ép cô này về ở cùng hắn kiểu như giam lỏng và phục vụ cho hắn: “Anh phản bội lời giao ước, ức hiếp cô Hải My người của tôi… Con giúp việc nhà anh bị ép ngủ với thằng khác anh nghĩ sao… Vậy có cách thứ hai: Những ai từng ăn cỗ phải lên hết cả thuyền”. Tuấn “mỏ” biến sắc và hứa sẽ thả Hải My ra.