Phim Hồ sơ cá sấu tập 26: Vợ chồng Nguyệt lại gặp rắc rối gì?

Phim Hồ sơ cá sấu tập 25 tối qua có nhiều diễn biến cho thấy Hải My sau khi từ chối ngủ với phó chủ tịch tỉnh làm mất mặt Long “nhà thổ” và Đặng Trung đã bị Long sau đó cho người làm nhục ngay tại nhà hàng của cô để trả đũa. Nhưng Tuấn “mỏ” đã xuất hiện kịp thời với một đám đàn em khiến Long không trở tay kịp.

Cương đang tìm mọi cách lôi kéo Mạc Kiên Ảnh; Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác thì Quyết vẫn đang tư vấn giải quyết giúp Tuấn “mỏ” những rắc rối. Biết được Hải My vừa gặp chuyện, anh an ủi cô nhưng My lại nghi ngờ những rắc rối mà cô đang gặp phải có chút dính líu đến người đàn ông cô yêu. Tuy nhiên, Quyết bác bỏ và còn khích bác chuyện Đặng Trung là anh họ của Hải My nhưng vẫn muốn “bán đứng” cô để tiếp khách. Sau đó, My lại tìm gặp Cương để thương lượng muốn trở thành cộng sự của anh chỉ với mục đích muốn Tuấn “mỏ” phải chết. Khi Cương hỏi lý do thì Hải My cho rằng Tuấn đã từng hãm hiếp cô, xem cô là trò chơi và còn rất nhiều điều khác mà hắn đã làm khiến My căm thù…. Nếu Cương đồng ý thì Hải My sẽ thuyết phục được người “anh nuôi” Mạc Kiên. Một người vừa mới ra tù, từng quản lý dự án và có mối quan hệ với thế lực ngầm… Cương đang muốn lôi kéo anh này vào kế hoạch của mình nhưng Kiên thì có vẻ không muốn dính dáng gì đến.

Tuấn "mỏ" tìm đến nhà gặp Kiên.... Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hồ sơ cá sấu tập 25 còn có một vài tình tiết cho thấy Thu vẫn cương quyết buộc Nguyệt không được nhận tài sản thừa kế do mẹ để lại nếu không cô sẽ từ mặt. Nguyệt và Hải lại đang dính vào nợ nần, cần khoản tiền này để trả nợ. Nhưng Nguyệt đã không thể thuyết phục Thu hiểu cho mình. Và cô em gái này cũng không cho Nguyệt có cơ hội để giải thích về tình cảnh hiện tại của mình.

Phim Hồ sơ cá sấu tập 26 tối nay 26.2 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ cảnh Cương "chột” tìm cách khích bác Mạc Kiên: “Cái thằng Đàm Đức, phó của ông, giỏi thật. Giờ nó lên trưởng ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh ông ạ. Hồi đấy là hai thằng chọn một. Ông ôm chục tỉ và 6 cuốn lịch. Còn nó lên thay ông liên tiếp từ đó tới nay nó kiếm bèo nhé, dăm chục tỉ mà vẫn không phải ăn cơm tù, thế mới hay chứ. Mà cái thằng ra tù rồi, chưa chắc đã yên thân. Con chốt thí thì mãi là con chốt thí thôi”.

Hải không muốn mình trở thành "chốt thí".... Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó Tuấn “mỏ’ đã tìm đến tận nhà Mạc Kiên: “Chào mừng chú đã trở lại đội của anh”.

Phim Hồ sơ cá sấu t ập 26 còn hé lộ cảnh vợ chồng Hải - Nguyệt tiếp tục gặp rắc rối. Vụ nợ nần chưa giải quyết xong thì vụ tai nạn sập giàn giáo gây chết người lúc trước bị lật lại trong khi Hải là người chịu trách nhiệm chính. Nhưng Hải tỏ ra tự tin: “Anh đã cho anh em xử lý rất kỹ hồ sơ rồi nên mấy trò dọa dẫm này không làm gì được anh đâu. Vậy nên họ mới xoáy lại hiệu trình bản vẽ lúc trước. Chỉ là bới bèo ra bọ thôi. Vì nguyên nhân vụ tai nạn có liên quan đến việc thỏa thuận lắp cốp pha, điều chỉnh theo hiện trường thi công. Nhưng họ không thể quy tội cho anh ký ẩu để sập dàn giáo chết người được… Anh sẽ không thỏa hiệp đâu. Giờ mà chúng ta nhún một bước họ sẽ giẫm chúng ta xuống bùn ngay để lấy công với Tuấn “mỏ”.