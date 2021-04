Phim Hồ sơ cá sấu tập 36: Lan chính là người hại Khánh 'ma'?

Phim Hồ sơ cá sấu tập 35 tối qua có nhiều diễn biến gây cấn khi Tuấn “mỏ” tương kế tựu kế theo sự sắp xếp của Quyết để Đạo “đá” giết chết Long “nhà thổ”. Mặc khác, Tuấn “mỏ” gài bẫy để Tân “cẩu” gặp Cương “chột” và bắt Cương, giết chết Tân. Tuấn “mỏ” muốn dọn sạch mọi rắc rối để yên tâm cao chạy xa bay…

Hải My bị cơ quan điều tra triệu tập Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập này có một số tình tiết xoay quanh chuyện chị em Nguyệt - Thu. Hải uống rượu say với Hiếu nên Hiếu đưa Hải đến nhà Thu nghỉ. Trong khi Nguyệt liên lạc với chồng không được nên cùng Lan đi tìm Hải nhưng vẫn không biết chồng ở đâu. Sau đó Nguyệt gọi được cho Hiếu thì biết chồng đang ở nhà em gái. Nguyệt đến thì thấy Thu đang ôm Hải trên ghế salon. Đau đớn nhưng Nguyệt vẫn không thể hiện thái độ gì, lặng lẽ ra xe ô tô ngồi khóc tức tưởi. Thật ra cảnh ấy Thu cố ý để Nguyệt nhìn thấy khi phát hiện chị gái đến nhà. Còn Hải thì say không biết gì. Thu muốn chị gái nếm nỗi đau… vì trong lòng Thu luôn cho rằng Nguyệt là người ích kỷ, làm khổ chồng, vẫn qua lại với tình cũ dù là bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận. Hải sau đó đã về nhà và giải thích cho vợ, kể lại mọi chuyện. Anh khẳng định giữa mình và Thu chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra….

Đặng Trung muốn "đánh bài ngửa" với Lan Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hồ sơ cá sấu tập 36 tối nay 2.4 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 tiếp tục hé lộ thêm nhiều tình tiết rắc rối khi Hải My bị cơ quan điều tra triệu tập, chất vấn về Cương. Họ hỏi về động cơ của Cương khi hợp tác với Hải My. Trong khi đó Đặng Trung hẹn gặp Lan để hỏi về chiếc điện thoại bí mật của Khánh “ma” - người tình của Lan đã bị giết. Lan đã bật bí: “Bên trong chiếc điện thoại có hình ảnh của người phụ nữ bí mật của thứ trưởng Hồng Phương bị vợ của ông ta đánh ghen. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn còn có khả năng gây ra rắc rối và ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của ông ta”. Đặng Trung sau đó muốn “đánh bài ngửa” và muốn Lan phải lựa chọn…

Ở tập này có một diễn biến gây tò mò cho khán giả là Lan đã đến gặp cơ quan điều tra giao nộp hồ sơ cá sấu. Vũ đã ngỏ lời cảm ơn cô nhưng cũng đã giữ Lan lại với lý do: “Đây chính là bản gốc của Hồ sơ cá sấu. Thay mặt cơ quan điều tra chúng tôi có lời cảm ơn và hoan nghênh tinh thần hợp tác của cô. Những chứng cứ này vô cùng quan trọng với chúng tôi. Cô chưa đi được. Cô yêu Khánh “ma” như vậy, tại sao lại giúp Tuấn “mỏ” làm hại anh ta”.