Phim Hướng dương ngược nắng tập 35: Châu có bầu với Vỹ hay Kiên?

Phim Hướng dương ngược nắng tập 34 tối qua có nhiều tình tiết rất gây cấn khi Châu tuyên bố đã tìm đầy đủ bằng chứng để có thể tống Vỹ vào tù vì tội cưỡng hiếp nên khiến con trai ông Vụ sợ xanh mặt. Tuy nhiên, ông Vụ sau đó đã cho rằng mình sẽ có cách giúp Vỹ và Vỹ khoan tung clip mà hãy tung tin Châu có bầu.

Trong một diễn biến khác, bà Cúc đã từng nhờ ông Quân cử người bảo vệ hai con gái của mình. Và Phúc được giao nhiệm vụ làm việc này nên Phúc hay đi theo Châu và nghe được cuộc nói chuyện giữa đại tiểu thư nhà họ Cao với Vỹ. Phúc đem chuyện kể lại với Minh. Minh rất bức xúc khi chị gái của mình bị bố con ông Vụ làm hại nên đã cùng với Phúc đón đường giữa đêm vắng, đánh cho Vỹ một trận nhừ tử và xóa clip trong điện thoại của anh ta luôn.

Vỹ muốn nhận trách nhiệm cái thai trong bụng Châu? Ảnh: Chụp màn hình

Ở một tình tiết khác, Ngọc vẫn rất xấc láo với Minh khi đụng mặt trong nhà vệ sinh nên bị Minh “dạy” cho một trận. Đang lúc giằng co túm tóc Ngọc nên trên tay Minh còn vương vài sợi tóc của Ngọc. Minh hình như đã đi xét nghiệm ADN giữa mình và Ngọc. Và sau đó, cô gặp Kiên khẳng định cô vẫn là con cháu họ Cao. Trong tập này còn có cảnh trên đường Phúc chở Minh về thì va chạm xe máy nên cả hai bị té, tay anh chảy máu. Minh muốn chạm vào để xem vết thương thì Phúc phản ứng rất dữ dằn khiến cô không hiểu lý do là gì. Sau đó anh bỏ đi. Hoàng đang dẫn con gái nhỏ đi ăn gần đó gặp Minh và Phúc nên Phúc nhờ Hoàng đưa Minh về. Hoàng không biết vì sao lại biết rất rõ lý do Phúc không muốn Minh chạm vào máu của mình nên đã tiết lộ cho Minh biết. Vì Phúc đang trong thời gian chờ xét nghiệm phơi nhiễm HIV… Nghe được chuyện này Minh bật khóc…

Phim Hướng dương ngược nắng tập 34 còn hé lộ vài tình tiết rất khó hiểu là sau khi Kiên bàn giao công việc chuẩn bị rời khỏi Cao Dược thì người được bà Cúc tuyển dụng vào làm trợ lý thay vị trí của Kiên chính là An, người tình của ông Vụ lúc trước và cũng chính người bị Minh buộc nghỉ việc. Châu cảm thấy bất an khi mẹ tuyển dụng người này thì bà Cúc cho rằng bà đã có cách “nắm thóp” nên không việc gì phải lo. Còn ông Vụ thì nóng mặt khi gặp lại An ở vị trí rất oách này.

Kiên hả hê với nhà họ Cao không có con trai nối dõi.... Ảnh: Chụp màn hình

Phim Hướng dương ngược nắng tập 34 còn có một cảnh rất thú vị là Minh đã tiết lộ cho Châu việc mẹ Kiên vừa qua đời và giữa mẹ Châu và mẹ Kiên có mối ân oán gì đó. Châu sau đó đã gặp Kiên khi anh đang dọn thùng đồ rời đi. Trước những câu hỏi chất vấn của Châu thì Kiên khẳng định anh là một phe với Minh và có thể là một cặp khiến Châu không kìm chế đã cho Kiên ăn tát.

Phim Hướng dương ngược nắng tập 35 tối nay 2.3 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cuộc đụng mặt giữa Vỹ và Châu. Vỹ đã dò hỏi: “Cái thai thì thế nào, của Kiên à. Nói chạy làng rồi à. Nếu em muốn anh sẽ nhận nó là của anh”. Nhưng Châu ngay lập tức bảo anh ta im mồm và chuẩn bị vào ăn cơm tù đi là vừa.

Trong tập này còn có diễn biến Minh khẳng định quan hệ huyết thống giữa mình và họ Cao một lần nữa với Kiên: “Nếu như nhóm máu biến dị thì trường hợp này có thể xảy ra”. Nhưng Kiên lại hả hê cho rằng: “Thật ra thì biến dị hay không thì tự trong lòng cô biết. Nhưng theo tôi, hương hỏa nhà họ Cao đến đời các cô thì đoạn tuyệt rồi”.

Châu biến sắc vì nhớ ra điều gì đó... Ảnh: Chụp màn hình

Một tình tiết hé lộ có thể liên quan đến Kiên là bà Cúc phát hiện bảng báo cáo mà Châu gửi cho mình bị mất hoặc lột thông tin ra ngoài gì đó nên đã hỏi con gái: “Con có đưa bảng báo cáo đó cho ai không… Kiên thì sao. Nó có biết mật khẩu đăng nhập vào máy tính của con không?”. Trước sự nghi ngờ của mẹ, lúc đầu Châu khẳng định là không nhưng sau đó mặt cô biến sắc vì chợt nhớ ra điều gì đó….