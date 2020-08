Phim kinh dị ám ảnh nhất thế giới ‘The Exocist’ sắp có phiên bản mới

Mới đây, tờ Deadline đưa tin bộ phim kinh dị The Exorcist sắp sửa có phiên bản remake (làm lại) khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong một báo cáo về dự án phim Dead Ringers, Morgan Creek Entertainment tiết lộ thêm họ đang ấp ủ việc thực hiện phiên bản mới của bộ phim kinh điển The Exorcist, dự kiến sẽ cho công chiếu trong năm 2021. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về đạo diễn, diễn viên, kịch bản vẫn đang được giữ kín. Phía đơn vị này cũng không giải thích thêm đây sẽ là một phiên bản mới hoàn toàn, chỉ cùng tên hay sẽ được kết nối với các phần trước trong loạt phim.

Sau khi nghe được thông tin này, người hâm mộ dòng phim kinh dị đang rất háo hức vì "nỗi ám ảnh kinh hoàng của màn ảnh rộng" sắp trở lại với diện mạo mới. The Exorcist bản gốc do William Friedkin đạo diễn dựa trên câu chuyện của William Peter Blatty được phát hành vào năm 1973. Không lâu sau khi ra mắt, phim lập kỷ lục thu về 428 triệu USD tại phòng vé trong khi ngân sách sản xuất chỉ tốn 12 triệu USD. The Exorcist cũng xuất sắc giành được giải Kịch bản chuyển thể hay nhất và Hòa âm xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar. Ngoài ra còn nhận được đề cử cho giải Bộ phim hay nhất. Đó là một kỳ tích thực sự đáng nể đối với một bộ phim kinh dị vào thời điểm đó.

The Exorcist sau thành công năm 1973 đã tiếp tục có thêm tổng cộng 5 phiên bản khác, 5 bản điện ảnh và 1 bản truyền hình Ảnh: Warner Bros

Tuy nhiên các phần tiếp theo, Exorcist II: The Heretic được phát hành vào năm 1977 không được giới phê bình đánh giá cao. The Exorcist III sản xuất năm 1990 khá được lòng khán giả nhưng cũng không thể tạo nên tiếng vang như phần đầu. Exorcist: The Beginning (2004) và Dominion: Prequel to the Exorcist (2005) cũng cùng chung số phận. Tất cả loạt phim sau này đều do Morgan Creek Entertainment thực hiện. Tréo ngoe hơn, tất cả các phim này đều hứng chịu sự bài xích của William Friedkin, đạo diễn The Exorcist phiên bản gốc. Ông từng thẳng thắn tuyên bố trên Twitter rằng Morgan Greek “làm hoen ố” tác phẩm gốc mà ông đã kỳ công gây dựng.