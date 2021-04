Phim Lady Gaga đóng chính nhận chỉ trích từ gia tộc Gucci

Mới đây, Patrizia Gucci - cháu cố của nhà thiết kế Guccio Gucci công khai đả kích đội ngũ làm phim House of Gucci trên The Associated Press. Cụ thể, ái nữ của gia tộc làm “trùm” giới thời trang một thời cho rằng bộ phim có phác họa sai lệch về các thành viên trong gia đình cô, gây phương hại đến danh dự nhà Gucci. Theo Patrizia Gucci, cô hoàn toàn không nhận được phản hồi từ đạo diễn Ridley Scott khi yêu cầu được trình bày rõ ràng hơn về ý định của nhà làm phim.

Ái nữ nhà Gucci cũng cho biết ê-kíp House of Gucci từng liên hệ với gia đình vào năm 2000 để xin phép phát triển dự án dựa trên câu chuyện có thật của Paolo và Aldo Gucci trong quá trình phát triển thương hiệu thời trang xa xỉ ra quy mô toàn cầu. Nhưng cuối cùng, đoàn phim lại chọn đưa lên kịch bản vụ scandal ám sát Maurizio Gucci do chính vợ của ông – bà Patrizia Reggiani chủ mưu. Khi kế hoạch thay đổi, phía House of Gucci hoàn toàn không liên hệ trở lại với gia đình Gucci.

Lady Gaga và Adam Driver trên phim trường House of Gucci ẢNH: GETTY

Patrizia Gucci bức xúc thổ lộ: “Chúng tôi thật sự rất thất vọng. Tôi nói những lời này thay mặt cho toàn bộ thành viên của nhà Gucci. Họ đang trộm cắp danh tính của gia đình tôi để tạo lợi nhuận, kiếm tiền cho nền công nghiệp Hollywood. Gia đình tôi cũng có danh tiếng và sự riêng tư. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ nhưng vẫn phải có ranh giới không thể bị xâm phạm”.

Theo The Associated Press, sự phẫn nộ của gia đình Gucci cũng bắt nguồn từ cách bộ phim xây dựng sai lệch hình ảnh của các hai thành viên gia đình. Patrizia Gucci hoàn toàn không hài lòng khi đoàn phim chọn diễn viên Al Pacino và Jared Leto vào vai Aldo và Paolo Gucci. “Ông nội là người đàn ông rất điển trai, sành điệu, cao ráo, mắt xanh và vô cùng thanh lịch. Trong khi tạo hình của Al Pacino trong phim lại rất xấu xí, không hề đại diện cho cốt cách của ông tôi”, Patrizia Gucci nói thêm. Bên cạnh đó, ái nữ nhà Gucci cũng cho biết cô sẽ tiếp tục xem xét tình hình và có “biện pháp” mạnh hơn nếu bộ phim hoàn chỉnh ra mắt khán giả với những góc nhìn sai lệch.

Scandal mưu sát người thừa kế gia tộc Gucci của Patrizia Reggiani từng gây chấn động giới thời trang một thời ẢNH: SHUTTERSTOCK