Phim Lựa chọn số phận tập 46: Trang và Ngọc điều tra về công ty Blue Sky

Phim Lựa chọn số phận tập 45 tối qua có thêm những diễn biến mới là Đức sau khi nghe Trang nói về bệnh ung thư của mẹ đã chịu về nhà. Nhưng sau đó lại to tiếng cãi với ông Lộc vì chuyện ông đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Ông Lộc tức giận đã đuổi con trai ra khỏi nhà.

Trang và Ngọc đang điều tra về nhóm Long đại ca để bảo vệ Cường Ảnh: Chụp màn hình

Trong một tình tiết khác thì Cường về nhà phát hiện người thân của một quan chức trong vụ án đánh bạc cũng là đồng nghiệp cũ của bà An đến tặng rượu thắp nhang cho bố anh. Nhưng trong hộp rượu có đựng một phong bì xấp tiền USD nên anh đã nhờ mẹ đem trả lại. Ở tập này bà An đã đưa số tiền tiết kiệm để Cường mua ô tô cũ chạy nhằm đảm bảo sự an toàn cho anh.

Phim Lựa chọn số phận tập 45 còn có tình tiết Long đại ca cùng đàn em đến tận công ty ông Lộc tiếp tục uy hiếp và đòi rút 30% số tiền 10 tỉ đã ký đầu tư “khống” vào công ty của bố Đức nhưng một sự “chặn đầu” trước vì sợ nếu Đức ra tòa thì có thể ông Lộc sẽ lật lọng. Đứng trước những bằng chứng mà nhóm Long đại ca có được, có vẻ như ông Lộc thất thế.

Bích lo lắng cho phiên tòa sắp tới mà Cường sẽ xử Ảnh: Chụp màn hình

Phim Lựa chọn số phận tập 46 tối nay 21.8 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Trang và tình cũ của Cường đang kết hợp với nhau để điều tra về nhóm Long đại ca. Phóng viên Ngọc cho Trang biết: “ Chị đã dò ra tung tích của Long đại ca. Hắn có mối quan hệ rất thân thiết với giám đốc công ty truyền thông Blue Sky. Nhưng có một điều lạ là hai người này chưa bao giờ xuất hiện chung với nhau. Và đặc biệt là chưa có một tấm ảnh chụp chung nào trên mạng xã hội cả”. Nhân chuyện này Trang tình cờ phát hiện ra mối quan hệ giữa Tấn bạn học cũ với Thắng đàn em của Long: “Trùng hợp quá em vừa ngồi với giám đốc của Blue Sky xong. Ông ta tên là Thắng. Có vẻ như đang khá thân thiết với Tấn bạn học của em. Tấn bạn của em hiện là giám đốc công ty thời trang Tâm Điểm ở Hà Nội. Đang học tác làm ăn với Blue Sky để mở một chuỗi cửa hàng thời trang ở Tân Phú. Chị này, em nghĩ chị phải hết sức cẩn thận đấy”.

Nhưng Cường vẫn cương quyết không khoan nhượng Ảnh: Chụp màn hình

Ở một cảnh khác thì thư ký Bích vì lo cho Cường nên muốn anh cân nhắc vụ xét xử vụ án quan chức đánh bạc nhưng Cường vẫn cương quyết: “Tất cả bọn họ đều là những bị cáo trong phiên tòa sắp tới”.