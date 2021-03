Quyền Linh 'choáng' trước ông bố đơn thân U.50 tặng vàng ngay lần đầu đi hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 703 lên sóng với sự tham gia của Bùi Đăng Tứ (42 tuổi, Ninh Bình) và Vũ Thị Lựu (42 tuổi, TP.HCM). Chia sẻ tại chương trình, Đăng Tứ hiện đang quản lý cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và có kinh doanh thêm nhà đất tại Ninh Bình. Sau khi bước ra từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Đăng Tứ làm bố đơn thân được 7 năm, hiện đang sống cùng con gái học lớp 11 và con trai học lớp 9. Điều đặc biệt chính là cô con gái đã đăng ký chương trình này để bố tham gia, khiến Quyền Linh và Hồng Vân rất bất ngờ.

“Do con thấy bố cũng vất vả nên muốn đăng ký cho bố đến chương trình để tìm được người tâm đầu ý hợp, chia sẻ công việc với bố. Mấy hôm nay con cũng thức đêm không ngủ được vì bố. Nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì cũng không yêu cầu nhiều, con chỉ cần một người luôn lo lắng và chia sẻ cùng bố, yêu thương chúng con là được", con gái Đăng Tứ giãi bày.

Ông bố đơn thân cùng con gái lặn lội từ Ninh Bình vào TP.HCM "tìm vợ" khiến khán giả xúc động Ảnh: BTC

Ngồi phía bên kia hàng rào, cô thợ may áo dài Vũ Thị Lựu cũng rất thông cảm với hoàn cảnh của đàng trai. Cô thuộc tuýp người thân thiện, lạc quan nhưng rất thẳng thắn, kỹ tính và dễ xúc động. Vũ Thị Lựu từng trải qua hai mối tình nhưng cũng không trọn vẹn vì thiếu đi sự chân thành. Khi được MC Hồng Vân hỏi có lo ngại về tình trường của đối phương, nữ khách mời trả lời khiến ai cũng cảm động: “Chỉ cần người đó có ý chí cầu tiến, hướng tới tương lai là được. Giữa hai người có tình cảm, yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp tình cảm là tốt rồi. Tuổi em mà mong đợi một người độc thân như mình thì rất hiếm, tuổi xuân của em cũng qua rồi”.

Người phụ nữ 42 tuổi chưa từng kết hôn thoải mái khi được mai mối với ông bố đơn thân đang nuôi hai con Ảnh: BTC

Sau khi hàng rào được mở ra, Đăng Tứ khiến Quyền Linh và cả trường quay trầm trồ khi lấy ra sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vàng trao cho bạn gái. Thấy Đăng Tứ hồi hộp không mở được sợi dây chuyền, bà mối Hồng Vân nhanh chóng “cầu cứu” cô con gái của anh lên hỗ trợ bố ngay lập tức. Khoảnh khắc cô bé tự tay đeo sợi dây cho người được mai mối với bố khiến MC Quyền Linh không khỏi xuýt xoa, cảm động. Cùng với đó, ông bố đơn thân còn chu đáo chuẩn bị một bó hồng rực rỡ 19 bông tượng trưng cho ý nghĩa “Anh sẽ chờ đợi đến khi em đồng ý”.

Đáp lại tâm ý của đối phương, Vũ Thị Lựu gửi đến bạn trai một chiếc áo sơ mi do chính tay cô may để làm quà, ngoài ra còn có những câu thơ ngọt ngào ai nghe cũng xốn xang. Trao đổi quan điểm về hôn nhân, đàng trai nói rõ điều cả hai cần dành cho nhau là sự chung thủy và nhẫn nhịn, hạnh phúc trong gia đình cũng chỉ cần bốn chữ “ấm no, hạnh phúc” là đủ.

Khoảnh khắc cô gái của Đăng Tứ đeo dây chuyền cho người được ghép đôi với bố khiến nhiều người xúc động Ảnh: BTC

Kẻ Nam người Bắc, khoảng cách địa lý dường như là vấn đề lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của cả hai. Trước sự lo lắng của Đăng Tứ, Vũ Thị Lựu khẳng định: “Ở đâu miễn là nơi đó công việc mình phát triển tốt, có một bờ vai yêu thương, chia sẻ cùng mình. Miễn là anh đừng để em ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn để em bơ vơ, thì điều này mới làm em lo lắng".

Chính sự nhiệt tình của hai bố con Đăng Tứ đã khiến cho đàng gái xúc động, quyết định bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, cả hai đồng ý bấm nút hẹn hò trong sự vui mừng, chúc phúc của ông mai bà mối và gia đình hai bên. Cuối chương trình, MC Quyền Linh mới chia sẻ một bí mật của Đăng Tứ khiến ai cũng bất ngờ. Nam MC cho biết đàng trai có ý định tặng dây chuyền và nhẫn cho đàng gái sau khi trò chuyện tìm hiểu nếu thấy hợp. Nhưng khi hàng rào vừa kéo ra, Đăng Tứ đã trao luôn món quà giá trị cho Vũ Thị Lựu. Điều này chứng minh cảm xúc anh dành cho bạn gái cũng đã rất mãnh liệt.