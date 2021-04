Quyền Linh 'sửng sốt' trước lý do khiến cô gái xinh đẹp chưa từng có người yêu

Chia sẻ về bản thân, đàng gái cho biết cô là người vui vẻ, hòa đồng. Tuy nhiên, vẻ ngoài của mình khiến nhiều người nhận xét trông lạnh lùng và khó gần. Trong khi đó, Quang Hưởng là người vui vẻ nhưng lại hay suy nghĩ nhiều.

Lúc này, Phan Thị Thanh lên tiếng trấn an đàng trai và cho biết mình không ngại yêu xa, chủ yếu do cả hai có hợp nhau hay không. Trước thắc mắc của Hồng Vân về tình trường của mình, nữ giáo viên gây bất ngờ khi cho hay cô chưa từng có mối tình vắt vai nào. Vừa nghe đến đây, Quyền Linh lập tức bước sang phía hàng rào để tìm hiểu. Anh không tin một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn như người mẫu với chiều cao 1,68m như thế lại chưa từng có người yêu. Trước điều này, Phan Thị Thanh đã tiết lộ lý do khiến mình ế: "Cũng có vài người thích và muốn tiến tới với em. Nhưng mà với ngoại hình khá ưa nhìn của em thì họ nghĩ em sẽ có tiêu chuẩn cao hơn, hoặc là chân dài sẽ thích đại gia. Cho nên họ tự ti và rút luôn". Chia sẻ này khiến hai MC Quyền Linh và Hồng Vân vô cùng sửng sốt, phải thốt lên "trời đất ơi".