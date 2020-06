Quyền Linh xúc động kể về tuổi thơ bên bà nội là nghệ sĩ đàn tranh

Chương trình Ca sĩ bí ẩn phát sóng ngày 29.6 gây ấn tượng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Bên cạnh sự dẫn dắt quen thuộc của MC Quyền Linh , chương trình còn có sự tham gia của đội nhà giàu kinh nghiệm (Việt Hương, Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng) và đội khách trẻ trung, nhiệt huyết ( Vũ Cát Tường , Mai Tiến Dũng, Tố My). Đáng chú ý, các nghệ sĩ một phen xúc động khi chứng kiến tiết mục cải lương của thí sinh ẩn danh số 4.

Với ca khúc Tân cổ điệu buồn phương nam, cô gái giấu mặt gây chú ý bởi chất giọng ngọt ngào và tình cảm. Kết hợp cùng nhạc cụ dân tộc, giọng ca bí ẩn số 4 khiến hai đội chơi vô cùng thích thú khi mang đến một không gian hoài cổ ngay trên sân khấu. Sở hữu chất giọng khỏe khoắn cùng kĩ thuật thanh nhạc ấn tượng khiến cô chiếm được cảm tình của các nghệ sĩ. Việt Hương, Ngọc Sơn thậm chí còn nghẹn ngào, liên tục hát theo từng câu trong bài.

Về phía MC Quyền Linh, anh khẳng định ca khúc đã gợi lại nhiều kí ức tuổi thơ của anh. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Ngày xưa, tôi còn nhớ bà nội tôi, bà là nghệ nhân đàn tranh cũng ngồi đàn như thế. Ông cậu thì ngồi đàn guitar phím lõm. Tôi cũng nhờ đó mà học được đàn kìm, đàn bầu. Dưới quê tôi còn có thêm cây đàn cò, tất cả hòa thành một giai điệu nghe ngọt ngào lắm. Tôi biết thí sinh số 4 rất xúc động khi hát bài này, và tất cả người dân miền Tây cũng cùng chung cảm xúc với những hình ảnh, giai điệu này”.

Ngọc Sơn dành lời khen ngợi giọng hát của thí sinh Đặng Kiều My

Sau lời nhận xét của MC Quyền Linh, thí sinh số 4 bất ngờ tiết lộ danh tính khiến các nghệ sĩ ngỡ ngàng. Được biết, cô tên thật là Đặng Kiều My, hiện đang là lễ tân, từng có kinh nghiệm đi hát. Trước phần bật mí bất ngờ, Ngọc Sơn không giấu được xúc động.

Nam danh ca bày tỏ: “Khi tôi xúc động thường hát bị nức nở, khó tròn vành rõ chữ được nhưng em thì khác. Lúc xúc động, em truyền tải được tình cảm và sự sâu lắng. Em như một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, tràn đầy nội lực, hát rất cao và đẹp…”. Đồng quan điểm với Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng thừa nhận thí sinh số 4 khiến anh để tâm vì giọng hát đẹp và truyền cảm. Trong khi đó, các khách mời còn lại cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi thưởng thức tiết mục của Đặng Kiều My.

Ngoài ra, Quyền Linh còn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người trẻ đang cố gắng giữ gìn nghệ thuật cải lương. Nam MC cho biết: “Giai điệu, tiếng đàn, giọng hát này rồi đây sẽ hòa quyện, ăn sâu vào máu của người dân Việt Nam. Từ đó, chúng ta bảo tồn và phát huy truyền thống của dân tộc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Sau khi đăng tải, chương trình nhận về sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tiết mục của Đặng Kiều My thu hút sự quan tâm của công chúng cũng như nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Một người dùng chia sẻ: “Tuổi thơ màu sắc quá chú Quyền Linh ơi, nghe Kiều My hát cũng có thể hiểu tại sao chú lại xúc động”. Một cư dân mạng nhận xét: “Số 4 hát hay quá, cả Tố My cũng phải bất ngờ vì giọng hát như ca sĩ”. Một tài khoản bình luận: “Cần có nhiều tiết mục dân tộc như vậy nữa”…