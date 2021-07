Rapper người Anh mất trắng hàng trăm tỉ vì đầu tư vào tiền ảo

Tuy nhiên, KSI đã dần chấp nhận màn đầu tư thất bại này và tâm sự hiện tại không quá buồn về khoản thua lỗ kể trên. “Chẳng có ích gì khi bạn khóc vì mọi chuyện thất bại. Tôi may mắn có số tiền 7 triệu bảng nhưng đáng lẽ bản thân cần thông minh hơn và rút lui đúng lúc”, nghệ sĩ trẻ bộc bạch.

Bỏ màn đầu tư may rủi trên Bitcoin, KSI hi vọng bản thân sẽ thành công hơn trong chặng đường âm nhạc sắp tới. Nghệ sĩ đa năng này vừa tung album thứ hai All Over The Place vào hôm 16.7. Rapper hi vọng sản phẩm tâm huyết này sẽ theo kịp thậm chí vượt xa “đứa con tinh thần" đầu tay - Dissimulation, album đạt vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng album ở Anh năm ngoái.