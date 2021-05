Rosé được Tiffany & Co. treo biển quảng cáo khổng lồ ở Manhattan

Ngày 9.5, tờ Allkpop đưa tin thành viên Rosé của nhóm nhạc đình đám BlackPink vinh dự được hãng trang sức nổi tiếng Tiffany & Co. treo biển quảng cáo kích thước "khủng" ở cửa hàng flagship (cửa hàng đóng vai trò là bộ mặt của thương hiệu, không quan trọng doanh số mà nhắm mục tiêu truyền tải đến khách hàng những giá trị nguyên bản đồng thời khẳng định đẳng cấp của mình) tọa lạc tại Manhattan, New York , Mỹ.

Alexandre Arnault, con trai của chủ tịch tập đoàn LVMH Bernard Arnault kiêm phó chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông của Tiffany & Co. đăng ảnh của Rosé lên story Instagram. Ảnh: Tiffany & Co.

Alexandre Arnault, con trai của chủ tịch tập đoàn LVMH Bernard Arnault kiêm phó chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông của Tiffany & Co. cũng liên tục chia sẻ hình ảnh của giọng ca Gone lên story tài khoản Instagram cá nhân kể từ khi Rosé chính thức đảm nhiệm vị trí đại diện toàn cầu cho Tiffany & Co.

Là gương mặt đại diện cho chiến dịch trực tuyến HardWear của Tiffany & Co., Rosé đeo những món trang sức đắt tiền như dây chuyền vàng 18K Graduated Link có giá 12.800 USD (khoảng 295 triệu đồng), bông tai Triple Drop có giá 3.400 USD (khoảng 78 triệu đồng), vòng tay Wrap Bracelet giá 8.900 USD (khoảng 204 triệu đồng)... trong loạt ảnh quảng cáo.

Việc Rosé được làm việc với Tiffany & Co., đặc biệt là với vai trò đại sứ toàn cầu thật sự là một niềm vinh dự rất lớn mà ngôi sao nào cũng ao ước có được. Ảnh: Tiffany & Co.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Vogue hồi cuối tháng 4, Rosé cho biết: "Tôi đã đeo trang sức hiệu Tiffany & Co. từ khi còn học trung học. Trở thành một phần của một thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu và hiện hữu trong cuộc sống của tôi thời gian dài khiến điều này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi rất vinh dự và vui mừng". Rosé cũng tiết lộ rằng vẻ đẹp quyến rũ, cổ điển của trang sức Tiffany & Co. làm cô liên tưởng đến mẹ: “Tôi vẫn nhớ khi bà làm việc ở New Zealand, bà thường mặc chiếc áo khoác blazer và váy bút chì màu đen sang trọng. Mẹ luôn trông giống như một bà chủ với màu son đỏ sẫm và mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo. Mẹ luôn là thần tượng của tôi".