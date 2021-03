Rosé lập kỷ lục với 'On The Ground' trên Billboard Hot 100

Tài khoản Twitter chính thức của Billboard đăng tải bài viết chúc mừng Rosé: "On The Ground của Rosé ra mắt ở vị trí 70 Billboard Hot 100. Đây là bài hát solo đầu tiên của cô ấy trên bảng xếp hạng ngoài những sản phẩm trước đây với tư cách là một thành viên của BlackPink".

On The Ground "hạ cánh" ở vị trí thứ 1 trên 2 bảng xếp hạng Global 200 và Global Excluding U.S.

Bên cạnh đó ca khúc On The Ground cũng xuất sắc giành vị trí số 1 trên 2 bảng xếp hạng Global 200 và Global Excluding U.S., vượt qua loạt tên tuổi đình đám bao gồm Silk Sonic (Leave The Door Open), Olivia Rodrigo (Drivers License), BTS (Dynamite)... Gone - bài hát phụ trong album -R- "hạ cánh" lần lượt ở thứ hạng 29 và 19 trên Global 200 và Global Excluding U.S. Theo đó, Global 200 xếp hạng tất cả bài hát trên toàn thế giới và Global Excluding U.S chỉ bao gồm những bản hit bên ngoài xứ sở cờ hoa. Cả hai bảng xếp hạng mới đều sử dụng dữ liệu của MRC Data/Nielsen Music, đối chiếu dữ liệu bán hàng và lượt stream (nghe nhạc trực tuyến) từ hơn 200 nước và vùng lãnh thổ, dùng công thức tính dựa trên số lượt stream chính thức của tài khoản có đăng ký cộng với lượt stream qua quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến hàng đầu như Spotify, Apple Music và số lượt tải ca khúc về trên các trang nghe nhạc lớn.