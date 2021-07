Scarlett Johansson bị nghi đang mang thai vì vắng mặt trong loạt sự kiện của 'Black Widow'

Đây cũng được cho là lý do sao nữ sinh năm 1984 vắng mặt ở nhiều buổi quảng bá "bom tấn" Black Widow do cô đóng chính kiêm nhà sản xuất được Marvel Studios tổ chức ở các thành phố lớn như New York , Los Angeles và London vào tuần qua. Không thể bước lên sân khấu giao lưu cùng khán giả, Scarlett Johansson sử dụng ứng dụng Zoom để gửi lời cám ơn đến người hâm mộ. Khi nhận lời xuất hiện trên Tonight Show cùng với MC Jimmy Fallon hồi tháng 6, người đẹp cũng điều chỉnh máy quay khéo léo không để lộ bụng bầu.