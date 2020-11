Siêu mẫu 5 con Natalia Vodianova nổi bật trong mùa dịch Covid-19

Gọi búp bê Nga Natalia Vodianova bằng mỹ danh “Supernova” (Siêu tân tinh) xem ra cũng không phải là ngoa ngữ. Bởi tiếng tăm siêu mẫu này bùng lên chẳng khác gì vụ nổ một ngôi sao siêu mạnh và sáng nhất mà loài người biết đến. Trong thế giới thời trang, người đẹp đã làm việc với các thương hiệu lớn như Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel, Calvin Klein hay L’Oréal..., sải bước trên các sàn catwalk tiếng tăm, tham gia các chiến dịch quảng cáo hoành tráng và thường xuyên góp mặt trang bìa các tạp chí đình đám thế giới.

Cuộc sống cá nhân của Natalia cũng thăng hoa chẳng kém. Tuy hôn nhân dang dở, nhưng kết hôn hai lần cô vẫn có được bên mình hai chàng trai tỉ phú quý tộc của hành tinh. Điều đó chứng tỏ nhan sắc, trí thông minh và vị thế của Natalia Vodianova.

Siêu mẫu Nga kiêm nữ doanh nhân Natalia Vodianova ẢNH INSTAGRAM NATALIA VODIANOVA

Tuy nhiên, có lẽ Natalia Vodianova là một trong số hiếm hoi các siêu mẫu có những tham vọng khác thường nhất vượt ra khỏi lãnh địa thảm đỏ thời trang, dù cô vẫn đang là ngôi sao rực sáng trên sàn catwalk dẫu đã ở tuổi xấp xỉ tứ tuần. Xót xa trước tin tức về cái chết của 333 người, trong đó có 186 trẻ em, ở cuộc khủng hoảng con tin tại Trường học Beslan năm 2004, Natalia đã thành lập Quỹ Naked Heart Foundation để tạo sân chơi cho trẻ em ở các khu vực nghèo khó trên khắp nước Nga, cũng như hỗ trợ các gia đình nhận con nuôi hay chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Gần đây nhất lại là tham vọng đầu tư, nhưng chỉ chọn đổ tiền vào các công ty, tổ chức có chung mục tiêu thiện nguyện cộng đồng tuân thủ châm ngôn “Thay đổi thế giới”. Từ khu vườn của ngôi nhà nghỉ ở miền Nam nước Pháp trong tình trạng giãn cách phong tỏa vì dịch Covid-19, Vodianova bắt đầu quảng bá "phi vụ" kinh doanh mới của mình, E-gree, một ứng dụng điện thoại thông minh để xây dựng các hợp đồng pháp lý cho cộng đồng nữ giới như tìm việc, xây dựng ý tưởng và cả các vấn đề về ly hôn.

Natalia Vodianova đang quảng bá "phi vụ" kinh doanh mới của mình, một ứng dụng dành cho các hợp đồng pháp lý ẢNH INSTAGRAM NATALIA VODIANOVA.

Gần đây, chính Vodianova đã trực tiếp sử dụng nó trong cả chuyện tư lẫn việc công để gia tăng giá trị tính thực tiễn cho ứng dụng của mình. Qua E-gree, cô gửi lời miễn trừ, khuyên những công dân có lòng thiện nguyện không cần có mặt tại sự kiện từ thiện sắp tới của cô để đề phòng Covid-19 khỏi có cơ hội lan rộng. Nó cũng giúp Natalia ở cả vấn đề cá nhân khi chia sẻ những thông tin về chính đám cưới lần hai của mình với những khách mời tham gia qua hình thức trực tuyến.

E-gree là một trong 17 công ty khởi nghiệp của Vodianova. Bên cạnh công cụ cộng đồng này, cô cũng đã từng đổ tiền phát triền các ứng dụng thực tiễn dành cho giới nữ khác như app theo dõi chu kỳ kinh nguyệt Flo, ứng dụng ổn định giấc ngủ Loóna, công cụ chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp PicsArt, và gần đây là sáp nhập công ty hiệu ứng video D’efekt để đưa vào TikTok, YouTube và Instagram. Vodianova lựa chọn các khoản đầu tư của mình một cách cẩn thận và gọi tất cả những mục tiêu ấy là trao quyền, cải thiện thế giới. Cô muốn mọi người được hưởng lợi từ chúng chứ không thuần làm chỉ để kiếm tiền.

Natalia Vodianova tâm sự không hiểu tại sao mình lại được chọn đến Paris ẢNH INSTAGRAM NATALIA VODIANOVA

Thực ra máu kinh doanh của Vodianova đã phát lộ từ rất sớm, vào những năm 90 khi cô lớn lên ở thành phố Gorky của Liên Xô cũ, hiện được gọi là Nizhny Novgorod, Nga. 11 tuổi, để lo cho hai em gái, một người bị bại não một tự kỷ nặng, cô đã giúp mẹ mở quầy bán trái cây, bắt đầu từ một thùng táo. Lên 15, Vodianova tự kinh doanh cũng mặt hàng này để thoát khỏi những tay chủ nợ hung hãn của mẹ mình đồng thời có đồng ra đồng vào. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhờ anh bạn trai thuyết phục, Natalia đi casting diễn viên và tấm hình của cô đã lọt mắt xanh của Alexey Vasiliev, chuyên gia đã phát hiện ra Bond Girl của siêu phẩm điện ảnh 007, Quantum of Solace, Olga Kurylenko. Ngay sau đó, một hợp đồng với Viva Models, công ty quản lý người mẫu, đã được đặt bút ký. Rồi ở tuổi 17, Natalia bay đến Paris bắt đầu hành nghề người mẫu với số tiền cát-sê đầu tiên của cô được gửi về Nga trả nợ cho mẹ.

Natalia Vodianova với chồng mới, tỉ phú Antoine Arnault, chàng hoàng tử của đế chế LVMH ẢNH SHUTTERSTOCK

Giờ đang sống cùng chồng mới, tỉ phú Antoine Arnault, chàng hoàng tử của đế chế LVMH - và 5 đứa trẻ tại Pháp, nhưng Vodianova khá lo lắng cho sự an toàn của gia đình lớn trong cuộc khủng hoảng vì dịch, đặc biệt quan tâm đến mẹ, bà ngoại 90 tuổi và chị gái Oksana người đang mắc chứng tự kỷ. Cô cho rằng tất cả thân nhân vừa kể của mình đều là các trường hợp có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, dù theo cô, quê hương Nga vẫn an toàn hơn trong thời kỳ đại dịch so với các khu vực khác của châu Âu.

Vodianova với một trong những người con của mình ở Moscow, Nga ẢNH INSTAGRAM NATALIA VODIANOVA

Bất chấp tác động của Covid-19 làm kinh tế lao đao khiến nhiều doanh nghiệp đành phải cắt giảm chi phí làm cho việc gây quỹ trở nên khó khăn, Natalia Vodianova vẫn xoay sở cố gắng tìm cách chuyển hoạt động của quỹ từ thiện Naked Heart Foundation sang phương thức khác, tức tổ chức các bữa tối gây quỹ cho trẻ đi học qua dạng trực tuyến. Cách Natalia Vodianova vận dụng kỹ năng và sự khôn ngoan để hỗ trợ cộng đồng xã hội trong bối cảnh Covid-19 hoành hành càng khiến danh xưng “Supernova” mà cô được vinh danh là xứng đáng.