Sơn Tùng M-TP khiến fan thích thú với tóc mới

Là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Việt, mỗi động thái của Sơn Tùng M-TP đều khiến dư luận chú ý. Mới đây, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã đăng tải loạt ảnh khoe kiểu tóc mới lên tài khoản Instagram cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Hơn nữa, anh còn khoác lên người bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền nhưng không kém phần bụi bặm. Sơn Tùng M-TP không giấu nổi sự hào hứng khi có tóc mới với dòng trạng thái dài viết bằng tiếng Anh: "Eventually i got back to this hairstyle man. It makes me feel so fresh so cool so manly.... Happy monday guys (Cuối cùng tôi cũng trở lại với kiểu tóc này. Thật mới mẻ, sảng khoái và rất đàn ông. Thứ hai vui vẻ nhé mọi người)".