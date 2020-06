Song Joong Ki phủ nhận hẹn hò

Trước vụ việc, phía tài tử 35 tuổi đã nhanh chóng bác bỏ mọi chuyện. Đây là tin đồn tình cảm đầu tiên của Song Joong Ki sau khi chính thức ly hôn Song Hye Kyo. Vì thế, việc anh ngay lập tức phủ nhận được dư luận rất quan tâm.

Trong khi người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ vì tin đồn nhảm nhí, thì một số thành phần anti fan lại mỉa mai nam nghệ sĩ cố tình làm rộ tin tức yêu đương trước thềm bộ phim Space Sweepers công chiếu để nhằm gây chú ý. Hiện phía Song Joong Ki đã tuyên bố đang lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ cũng như kiện kẻ truyền bá tin đồn không đúng sự thật.

Bên cạnh đó, công ty History D&C còn tiết lộ: “Song Joong Ki hiện đang rất bận rộn với lịch trình của mình. Gần đây, anh ấy còn không may phải rút khỏi một dự án phim vì lịch trình không phù hợp”. Tác phẩm mà chồng cũ Song Hye Kyo vừa mới “trả vai” là Season Of You And Me, nguyên nhân là bởi xung đột lịch trình phát sinh từ dịch Covid-19