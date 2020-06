Song Joong Ki ‘xuống tóc’ khoe vẻ ngoài hack tuổi

Được biết, Song Joong Ki vừa mới tuyên bố rút khỏi dự án Season Of You And Me vì xung đột lịch trình phát sinh từ dịch Covid-19 . Tất cả các hoạt động của anh trong nửa cuối năm nay đang được sắp xếp lại. Mới đây, đoàn làm phim Season Of You And Me tiết lộ đang thảo luận với Kim Dong Hee lấp vào chỗ của tài tử sinh năm 1985 để lại. Kim Dong Hee là mỹ nam vừa gây sốt với Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon) và Extracurricular (Hoạt động ngoại khóa).