Tân binh Kpop gây xôn xao khi quấy rối BTS bằng lời nói, chế giễu phụ nữ

Cuối tháng 8, công ty giải trí FNC thông báo nhóm nhạc nam mới có tên P1H (P1Harmony) sẽ được ra mắt vào tháng 10.2020 thông qua bộ phim P1H: The Start of a New World nhằm giới thiệu về các thành viên của nhóm và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Thế nhưng khi FNC tung ra ảnh của Keeho - người được dự kiến là trưởng nhóm của P1H vào ngày 3.9, cư dân mạng đã phát hiện được quá khứ đầy tranh cãi của tân binh này. Rất nhiều người đã nhận ra Keeho tên thật là Stephan Yoon, người Canada, tự nhận là fan của BTS và từng hoạt động dưới tài khoản Twitter mang tên Busanwings vào khoảng thời gian 2016-2017.

Cộng đồng mạng đã đồng loạt chia sẻ lại ảnh chụp màn hình những bài đăng của Keeho trong quá khứ cùng những lời chỉ trích nặng nề, đồng thời tố cáo anh đã có hành động không đúng mực khi xúc phạm EXO, quấy rối tình dục bằng lời nói với thành viên Jimin của nhóm nhạc đình đám BTS và phụ nữ, phân biệt chủng tộc, kỳ thị người da màu, bắt nạt trực tuyến những người khác. Hồi tháng 2.2017, Keeho từng gây xôn xao khi nhận xét: "EXO đã ra mắt quá lâu rồi và một nhóm nhạc tân binh mới (BTS) ra mắt một năm rưỡi đã đuổi kịp họ..." và "Phải có lý do thì bọn họ (EXO) mới sợ BTS đến mức cứ thiếu tôn trọng BTS liên tục như vậy!". Nhiều người cũng chỉ ra rằng Keeho từng viết về Jimin với nhiều lời lẽ tục tĩu: "Anh ta (Jimin) mời bạn vào hậu trường buổi hòa nhạc của nhóm để chơi đùa 'trái bóng' của mình trong 7 giờ liên tục".

Hơn hết, nhiều người dùng Twitter là nữ đã lên tiếng tố cáo rằng Keeho đã có những hành vi quấy rối khi lưu ảnh của họ để chế giễu, bắt nạt. Người hâm mộ của EXO cũng bị Keeho đem ra làm mục tiêu đùa giỡn khi công khai chê bai ngoại hình họ trong ngày Selfie Days (sự kiện các fandom thường xuyên tổ chức khi người hâm mộ đăng hình của bản thân phỏng theo thần tượng).

Dòng tweet chê bai EXO của Keeho Ảnh: Twitter

Ngày 5.9, công ty FNC chính thức lên tiếng về sự việc qua một thông cáo báo chí dài. "Keeho là một fan Kpop từ khi còn đi học ở Canada. Vào thời điểm đó, cậu ấy đã điều hành một tài khoản người hâm mộ trên mạng xã hội cùng với 7 người quen khác và chia sẻ mật khẩu với nhau. Thực tế là tài khoản đó đã đóng vào cuối năm 2017. Kể từ đó, cậu ấy không sử dụng mạng xã hội. Những bài đăng cũ vừa gây tranh cãi gần đây không phải do Keeho viết. Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên của nhóm, cậu ấy đáng lẽ phải nhận ra vấn đề này và có hành động chống lại nó, và chắc chắn rằng đó là lỗi của cậu ấy khi đã không đứng ra làm điều đó. Chúng tôi chân thành xin lỗi những nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi sự cố này và những người đã bị tổn thương".

Bài viết có ngôn từ nhạy cảm nhắm đến Jimin (BTS) của Keeho Ảnh: Twitter

Về việc phân biệt chủng tộc, FNC cho biết Keeho vốn là người châu Á lớn lên ở Bắc Mỹ nên rất nhạy cảm với vấn đề đó. "Tất cả các nghệ sĩ Kpop đều là hình mẫu của Keeho, và cậu ấy vô cùng ngưỡng mộ các nghệ sĩ Kpop trong quá trình cố gắng trở thành một ca sĩ. Chúng tôi hy vọng rằng những hiểu lầm không đúng sự thật sẽ sớm được giải quyết. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục dõi theo sự trưởng thành hơn nữa của Keeho", trích đoạn thông báo từ công ty FNC.

Keeho sau đó cũng đăng tải một bức thư tay lên mạng xã hội thừa nhận anh chính là chủ sở hữu của tài khoản Busanwings, đồng thời đưa ra lý do tương tự FNC và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến tất cả mọi người. Dù cả FNC lẫn tân binh mới của nhóm P1H đã lên tiếng nhưng làn sóng giận dữ của cộng đồng mạng vẫn chưa chấm dứt. Đây được xem là scandal lớn ảnh hưởng đến tương lai của cả Keeho lẫn P1H ở giới giải trí xứ sở kim chi bởi thời gian gần đây FNC vướng rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nhân cách nghệ sĩ, bao gồm vụ ồn ào giữa Kwon Mina và Shin Jimin của nhóm AOA.