Thanh Thảo: Từng bị nói 'mê giàu sang bỏ tình cũ' khi đính hôn trai Tây

Trong một tập show Chuu can do it, Chuu (Loona) đã chia sẻ nhiều lời khuyên cho một người hâm mộ. Tuy nhiên, cách bày tỏ của nữ ca sĩ bị dân mạng mắng là thiếu sự đồng cảm và mang tính dạy đời.