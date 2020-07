Thủ lĩnh AOA rời nhóm vì bị tố sex tại ký túc xá, chèn ép đồng nghiệp tự tử

Trước đó, hôm 3.7, Kwon Mina đã đăng tải hàng loạt bài viết hé lộ lý do gây sốc khiến cô rời AOA hồi năm ngoái. Theo lời của mỹ nhân sinh năm 1993, cô đã bị Jimin bắt nạt suốt 10 năm liền đến mức áp lực, trầm cảm và phải nhờ đến thuốc ngủ, thuốc an thần để chợp mắt. Sau tất cả, cô quyết định rời nhóm vì ghét bỏ của vị thủ lĩnh AOA. Mina khiến dư luận sững sờ khi đăng ảnh cổ tay chằng chịt những vết sẹo do nhiều lần cố cắt gân tay tự tử. Bằng chứng này cho thấy nữ thần tượng 27 tuổi đã bị tổn thương như thế nào trước sự bắt nạt của đàn chị. Sự việc gây căm phẫn dư luận, nhanh chóng thống trị các cổng thông tin xứ Hàn đồng thời được fan Kpop bàn luận sôi nổi suốt 2 ngày qua.