Thu Thủy bối rối vì không nhận ra bài hát của mình

Tham gia chương trình Truy tìm siêu bếp, cả hai khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và ca sĩ Thu Thủy đều không thoát khỏi sự "cà khịa" của "vợ chồng Thực thần" Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như.

Trong phần giới thiệu khách mời, hai MC đều thể hiện sự vui mừng với sự xuất hiện của giọng ca Think of you, thậm chí, Khả Như còn hào hứng rap lại một đoạn mở đầu trong ca khúc Mong anh quay về của Thu Thủy. Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của "vợ chồng Thực thần", Thu Thủy lại cau mày và có phần ngượng ngùng vì không thể nhớ tên của ca khúc. Nữ ca sĩ "xấu hổ" thắc mắc: "Ủa bài gì vậy ta? Không nhớ luôn đó!". Ngay sau đó, khi nữ MC tiếp tục hát câu đầu của ca khúc này, Thu Thủy lập tức nhận ra bài hát kèm theo lời giải thích: "Trời ơi, đọc đoạn rap nên đâu có nhớ đâu". Phản ứng của cựu thành viên nhóm H.A.T khiến Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ sự "thất vọng". Tuy nhiên, nam MC nhanh chóng "lật mặt" khi chủ động tỏ ra thân thiết với Thu Thủy khiến "vợ" Khả Như khó chịu.

Thu Thủy ngại ngùng giải thích lý do không nhận ca khúc Mong anh quay về của mình Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm còn không ngần ngại "cà khịa" việc Nguyễn Hồng Thuận "ế" show. Cụ thể, sau khi nam nhạc sĩ chia sẻ thân hình thon gọn hơn là do không có vợ chăm sóc như Lê Dương Bảo Lâm và tài năng cũng hạn chế nên ăn uống không điều độ. Ngay lập tức, nam MC lên tiếng: "Vậy là ốm do đói, không có show nên ốm vậy đó hả? Chứ em tưởng anh giảm cân". Màn "dìm hàng" này còn có sự "phụ họa" của MC Khả Như.

"Vợ chồng" Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như liên tục bất đồng quan điểm khiến khách mời khuyên cả hai nên ly hôn Ảnh: BTC

Ở một diễn biến khác, "vợ chồng Thực thần" tỏ ra "khó chịu" khi được một khách mời khuyên cả hai nên ly hôn sau khi chứng kiến Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm liên tục "bất hòa" trên sân khấu. Nam MC lên tiếng "phản pháo": “Con nhỏ không có duyên ha. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc tự nhiên kêu mốt cần ly hôn liên hệ em”. Tiếp lời, Khả Như "giận dỗi": “Tự nhiên người ta mời tới đây ăn uống cho vợ chồng người ta phát đạt, sống chan hòa hạnh phúc thì mình lại gợi ý ly hôn. Gây lộn nhưng yêu nhau lắm, quý nhau cạp nhau đau”. Màn tung hứng ăn ý của dàn nghệ sĩ khách mời khiến khán giả thích thú.