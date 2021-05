Thu Thủy dọa 'xử' chồng trẻ trên sóng truyền hình

Xuất hiện trên sân khấu, Thu Thủy khiến khán giả phải trầm trồ bởi sự chăm sóc ngọt ngào của ông xã. Kin Nguyễn chia sẻ nếu phải đưa ra quyết định quan trọng của gia đình, cả hai sẽ cùng nhau bàn bạc. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thi, anh luôn nhường quyền quyết định cho vợ, thậm chí còn thay đổi đáp án để trùng khớp ý kiến với người bạn đời. Được biết ở tuần này, nhiệm vụ của cặp đôi là tìm ra những nhân vật tương ứng với các công việc liên quan đến ẩm thực mà ban tổ chức cho sẵn.

Thua đậm ở hai vòng đầu, Thu Thủy quyết định tin tưởng Diệu Nhi ở vòng 3. Lần này, niềm tin của giọng ca Think Of You đã được đền đáp khi chọn đúng đầu bếp với món bánh xèo 3 miền. Tiếp tục giành chiến thắng khi phán đoán đúng nhân vật trong vòng thi thứ 4, vợ chồng Thu Thủy có số tiền thưởng 15 triệu đồng.