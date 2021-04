Thực hư vụ Trịnh Sảng phát hiện hai đứa con không cùng huyết thống

Cũng theo 163 và QQ, hai đứa bé được cho là con của bạn bè Trương Hằng , tên Đại Như. Một số cư dân mạng còn phát hiện hình ảnh thiếu gia họ Trương chụp cùng hai con giống hệt nhà của Đại Như. Vì thế, trước tòa, Trương Hằng đã khóc và thừa nhận toàn bộ sự thật.

Phía Trương Hằng và Trịnh Sảng vẫn im lặng trước tin đồn đưa con đi xét nghiệm DNA, kết quả không phải con ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1991 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Tin đồn hai đứa bé không phải con của Trịnh Sảng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam suốt nhiều giờ qua. Nhiều người vô cùng sốc và không tin nổi “cú twist” quá lắt léo này, nhanh chóng thay đổi quan điểm và chuyển sang ủng hộ Trịnh Sảng. Người hâm mộ kêu gọi tòa án sớm đưa ra phán quyết cuối cùng có lợi cho người đẹp 30 tuổi. Trương Hằng hứng chịu “gạch đá” kịch liệt.

Chi tiết “bẻ lái” về hai đứa bé của Trịnh Sảng và Trương Hằng cũng được bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, một bài viết trên Sohu đã đập tan nghi vấn. Sohu nhận định hình chụp giấy kết quả xét nghiệm DNA Trịnh Sảng với hai con là giả. Thực chất, đây chỉ là giấy tờ hiện thông số virus viêm gan B (HBV). Dù vậy, Sohu không thể xác nhận được mỹ nhân 9X đã từng đưa hai con đi xét nghiệm huyết thống hay chưa.

Nhiều khán giả lại cho rằng tin đồn hai con không phải ruột thịt với Trịnh Sảng rất vô lý và nực cười. “Nếu các đứa trẻ không phải là con của Trịnh Sảng , thì liệu cô ấy có cần phải tốn công sức sang Mỹ kiện tụng đấu tranh giành quyền nuôi con không?”, một dân mạng bày tỏ.

Một số hình ảnh được cho là chụp Trương Hằng và hai con ở Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Hiện lùm xùm xoay quanh hai đứa con của Trương Hằng và Trịnh Sảng vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cách đây không lâu, hình ảnh Trương Hằng và mẹ dắt hai con đi dạo gây chú ý. Hai bé khá to lớn so với một đứa trẻ sinh ra vào giai đoạn cuối năm 2019 - đầu năm 2020. Do đó, có nhiều người tin rằng hai bé không thể nào là con của Trịnh Sảng.