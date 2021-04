Thúy Ngân khoe dáng nóng bỏng ở tuổi 30

"Trong phim, tôi phải sử dụng ánh mắt và nội tâm nhiều hơn để làm nổi bật nhân vật. Đây không phải là kiểu tôi hay diễn nên bản thân lẫn nhà sản xuất khá lo lắng. Do đó, tôi phải nỗ lực rất nhiều. May mắn, sau đóng máy, đạo diễn Võ Thạch Thảo dành lời khen và bảo rằng chị yên tâm về diễn xuất của tôi. Nghe vậy, tôi rất vui và hi vọng cũng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả", Thúy Ngân chia sẻ

Ảnh: NVCC