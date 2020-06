Tiêu Chiến là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc

Hôm 22.6, trên weibo, TCC Asia công bố kết quả bình chọn 100 ngôi sao Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc 2020. Danh sách cuối cùng dựa trên lượt bình chọn của dân mạng (chiếm 50% kết quả) cùng các số liệu về giá trị thương mại, tần suất xuất hiện, mức độ thảo luận của khán giả, bìa tạp chí… Theo đó, vị trí đầu tiên đã thuộc về Tiêu Chiến.

Việc Tiêu Chiến trở thành gương mặt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc năm nay khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Trong bốn tháng qua, anh bị dính vào scandal từ "trên trời rơi xuống" khiến hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, anh bị lôi vào "cuộc chiến" của fan khi những người này tấn công vào hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2.

Theo bình chọn của TCC Asia, Tiêu Chiến được xem là ngôi sao Hoa ngữ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Anh từng được bình chọn là ngôi sao có gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương cũng của TCC Asia hồi năm ngoái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Tiêu Chiến xứng đáng với hạng nhất danh sách vì anh có mật độ thảo luận cao cũng như luôn chiếm sự chú ý từ công chúng suốt 6 tháng đầu năm. Nhất cử nhất động của nam diễn viên đều nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, sao phim Trần tình lệnh âm thầm làm từ thiện và trả lời phỏng vấn về quãng thời gian đối diện với sóng gió do fan cuồng gây ra.

Tính đến nay, sự nghiệp của Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc sau lùm xùm trên. Có thông tin cho rằng chương trình Thanh xuân hoàn du ký 2 cắt bỏ toàn bộ cảnh của anh. Những bộ phim mà mỹ nam sinh năm 1991 góp mặt gồm Lang điện hạ, Đấu la đại lục và Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn vẫn chưa định được ngày lên sóng.

Tiêu Chiến (bên phải) về nhất còn Vương Nhất Bác đứng thứ 2 trong Top 100 gương mặt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc năm 2020 ẢNH: WEIBO NV

Về nhì top 100 gương mặt sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc 2020 là Vương Nhất Bác - bạn diễn của Tiêu Chiến trong Trần tình lệnh. Tài tử họ Vương hiện đang là nam nghệ sĩ rất được chào đón ở Trung Quốc. Hiện anh đang bận rộn phim trường Băng vũ hỏa, hợp tác cùng đàn anh Trần Hiểu. Đây là bộ phim có đề tài chống ma túy và rất được khán giả kỳ vọng.

Top 10 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc có còn Lý Vấn Hàn, Cao Vỹ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba , Đàm Tùng Vận, Hoa Thần Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện và Dương Tử.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ có thứ hạng cao nhất trong bảng bình chọn ẢNH: WEIBO NV