Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp đi quay show mới hậu ly hôn

Theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi công khai lộ diện đến trường quay show Chăm sóc tủ lạnh (Please Take Care of My Refrigerator) bản Trung Quốc vào chiều 30.4. Khác với phong cách “trùm kín mít” tại sân bay cách đây vài hôm, nữ diễn viên lần này xuất hiện với trạng thái sang chảnh và cuốn hút. Người đẹp nổi bật với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng hồng cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.