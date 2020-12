Trịnh Thăng Bình nói về tình cũ Liz Kim Cương: 'Chia tay nhưng vẫn hợp tác'

Đã đến thời điểm đột phá

* Xin chào Trịnh Thăng Bình. Bức bình phong là sản phẩm có tính chất âm nhạc, MV hoàn toàn khác với phong cách của Trịnh Thăng Bình trước đây. Anh mong muốn điều gì ở lần biến hóa này?

- Ca sĩ Trịnh Thăng Bình: Tôi nghĩ đây là một thời điểm thích hợp để làm gì đó đột phá. Sau một khoảng thời gian dài viết các ca khúc trữ tình, pop-ballad nặng trĩu, tôi muốn thể nghiệm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Tôi đặt mục tiêu cao cả hơn hẳn cho tác phẩm lần này để 5-10 năm sau khi nhìn lại vẫn sẽ cảm thấy tự hào về nó.

* Đột ngột thay đổi màu sắc như thế, anh có sợ khán giả không kịp thích nghi để đón nhận sản phẩm của mình?

- Tôi biết khi làm thế này chắc chắn sẽ có nhiều rủi ro. Vì vốn dĩ khán giả trẻ đã quen với những ca khúc dễ nhớ, dễ nghe, có ca từ gần gũi. Trong khi lần này, tôi sử dụng khá nhiều các từ cổ, từ Hán - Việt trong ca khúc của mình. Nhiều từ có khi còn phải xem lại từ điển tiếng Việt, tìm kiếm Google mới hiểu. Đây không phải là ca khúc nghe một lần đã thấy thích ngay mà cần nhiều thời gian để thẩm thấu.

Bức bình phong sau khi ra mắt cũng nhận được hai luồng ý kiến trái chiều. Nhưng đây là điều tôi đã lường được trước. Thật ra trước giờ tôi là người ít thị phi, sản phẩm ra mắt thường cũng “đầu xuôi, đuôi lọt” chứ ít khi bị đem ra soi hay nhận phải tranh cãi. Với một người nhiều năm sống trong sự bình lặng đó, khi nghe được những ý kiến trái chiều thì thú thật cũng có chạnh lòng một chút. Nhưng tôi vẫn đón nhận thôi, mỗi người một suy nghĩ khác nhau mà. Vì bao giờ cũng vậy, một sự thay đổi lớn bao giờ cũng đòi hỏi sự hi sinh.

Nam ca sĩ muốn đưa chất liệu thơ văn vào âm nhạc để khơi gợi tình yêu ngôn ngữ ở các bạn trẻ ẢNH: NVCC

* Anh có bị áp lực khi lấy một tác phẩm đồ sộ như truyện Kiều làm cốt truyện cho MV?

- Khi phóng tác một tác phẩm đồ sộ như Kiều của đại thi hào Nguyễn Du thì tôi và ê-kíp phải đắn đo rất nhiều. Trong thời gian suy nghĩ về MV, tôi nhận thấy các bạn trẻ thời nay có xu hướng hướng ngoại khá nhiều. Những tác phẩm lớn của ông bà để lại, các bạn có thể biết nhưng lại không tìm hiểu sâu nên tôi mới muốn thể nghiệm bài hát của mình trên một tác phẩm văn học nào đó. Để tạo hứng thú cho các bạn, tôi muốn chọn một cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại hơn để kể lại câu chuyện về nàng Kiều. Cũng rất may mắn vì khán giả cũng đón nhận ý tưởng đó khá tốt.

Trịnh Thăng Bình thừa nhận anh rất may mắn khi Helly Tống nhận lời trở thành nữ chính trong MV Bức bình phong ẢNH: NVCC

* Anh nghĩ gì khi một số khán giả nhận xét Bức bình phong sao chép Sứ thanh hoa của Châu Kiệt Luân? - Châu Kiệt Luân là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Anh ấy là người truyền cảm hứng rất nhiều cho âm nhạc, cho sự nghiệp sáng tác của Trịnh Thăng Bình từ những ngày đầu mới vào nghề cho đến tận bây giờ. Nói âm nhạc của Trịnh Thăng Bình ảnh hưởng nhiều từ Châu Kiệt Luân là không phủ nhận. Nhưng nói tôi sao chép nhạc của anh ấy thì đó là điều một fan Châu Kiệt Luân chân chính như tôi không bao giờ làm. Lòng tự trọng không cho phép tôi sao chép, đạo nhạc của bất kỳ ai. Một số khán giả cảm thấy Bức bình phong và Sứ thanh hoa giống một phần, có lẽ vì cả hai bài hát có vòng hòa âm giống nhau, cách phối cũng đều cùng sử dụng các nhạc cụ dân tộc.

Trịnh Thăng Bình khẳng định không có chuyện anh đạo nhạc của Châu Kiệt Luân ẢNH: NVCC

Người có thể đến rồi đi, chỉ có sự nghiệp là không bao giờ rời bỏ mình

* Liz Kim Cương tiếp tục xuất hiện trong MV của anh. Việc hai người thường xuyên góp mặt trong sản phẩm của nhau có phải là một “chiến thuật” đường dài để thu hút khán giả?

- Đó là điều mà tôi gìn giữ, là con đường định hướng tôi xây dựng ngay từ đầu cho bộ đôi Trịnh Thăng Bình - Liz Kim Cương trong công việc. Vì những sản phẩm tôi và Liz Kim Cương hỗ trợ cho nhau luôn được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhưng tôi cũng muốn mọi chuyện vừa đủ.

* Bí quyết nào để anh và Liz Kim Cương có thể đồng hành trong công việc hiệu quả mà không bị quá khứ tình cảm chi phối?

- Để đạt được điều đó thực sự khá khó khăn. Nhưng đó cũng là sự văn minh trong mối quan hệ giữa Liz Kim Cương và tôi. Đa số các cặp đôi chia tay rồi thường còn chẳng thể nhìn mặt nhau. Nhưng khi còn yêu nhau, tôi và Liz Kim Cương chưa từng làm gì khiến cho đối phương quá đau lòng, cũng không có lỗi lầm gì quá lớn. Chuyện tránh mặt nhau thực sự không cần thiết. Nên khi chia tay, chúng tôi vẫn có thể xem nhau như gia đình, vẫn cùng nhau làm việc và chia sẻ buồn vui. Tôi nghĩ sau cùng, chúng ta vẫn nên giữ lại cho mình những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

Trịnh Thăng Bình hứa hẹn sẽ quay trở lại với nhiều dự án điện ảnh trong năm 2021 ẢNH: NVCC

* Anh có nghĩ việc quá gắn bó với người yêu cũ sẽ làm những người có tình cảm với anh vì vậy mà e dè tiến tới? - Điều này cũng khó mà tránh khỏi. Nhưng đối với tôi, cái nào ra cái đó, phải rạch ròi giữa tình cảm và công việc. Nếu một người đến với mình mà chỉ nghĩ cho cảm xúc của họ, mặc kệ công việc của mình ra sao thì thực sự người đó quá ích kỷ, không xứng đáng với mình. Tôi mong nếu ai đó yêu mình, họ sẽ biết bao dung và thông cảm. Vì tôi đã tốn cả tuổi thanh xuân để xây dựng sự nghiệp này. Tôi cũng trải qua không ít mối tình, người đến, người đi nhưng chỉ có công việc này là không bao giờ bỏ mình mà đi cả. Công việc không phản bội tôi, vì vậy ít nhiều tôi vẫn phải dành tình yêu cho nó nhiều hơn. * Anh ưu tiên cho sự nghiệp có thời điểm hay sẽ luôn luôn là như thế? - Tôi là người luôn sống hết mình cho sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng trong thời gian gần, trong khoảng 4 năm sắp tới đây, tôi vẫn sẽ tập trung cho sự nghiệp 100%. Sau đó thì sẽ tính tiếp, nếu công việc đã ổn định như tôi mong muốn thì có lẽ nên tập trung xây dựng “sự nghiệp gia đình” nhỉ? (cười). Trịnh Thăng Bình khá hài lòng với những thành quả anh đã gặt hái được trong năm 2020 ẢNH: NVCC

* Trong năm nay, Trịnh Thăng Bình tái xuất màn ảnh rộng qua bộ phim Trái tim quái vật. Anh có kế hoạch đóng phim nhiều hơn trong tương lai chứ?

- Lâu lâu cảm giác được đóng phim cũng thích lắm. Phim Trái tim quái vật thực ra quay cách đây 2 năm rồi nhưng giờ mới ra mắt. Đến giờ thì tôi cũng hơi nhớ nhớ cảm giác được đóng phim rồi. Hi vọng trong năm sau, tôi có thể quay trở lại với vai trò diễn viên điện ảnh nhiều hơn. Còn trong thời gian gần đây tôi có cũng có duyên với điện ảnh, nhưng là trong vai trò giám đốc âm nhạc cho phim. Tôi nghĩ đây cũng sẽ là một hướng đi mới thú vị của mình trong tương lai.

* Năm 2020, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, đời sống của các nghệ sĩ. Bản thân Trịnh Thăng Bình đã hài lòng về những gì anh làm được trong năm nay?

- So với những thiệt hại, khó khăn mà các nghệ sĩ nói riêng và tất cả mọi người nói chung phải đối mặt thì tôi cảm thấy khá may mắn khi công việc của mình không bị ảnh hưởng nhiều. Những gì đã làm được trong năm nay thì cũng gọi là trung bình cộng, vậy là cũng may rồi.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!