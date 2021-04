Trúc Anh nói về danh xưng 'nàng thơ của Victor Vũ'

Trong buổi ra mắt phim Thiên thần hộ mệnh tối 27.4, diễn viên 9X Trúc Anh đã có những chia sẻ xoay quanh vai diễn mới nhất của mình. Đây đã là bộ phim điện ảnh thứ hai của Victor Vũ mà Trúc Anh đóng nữ chính. Khác với sự nữ tính và dịu dàng của vai Hà Lan trong bộ phim đầu tay Mắt biếc, Trúc Anh cho biết Mai Ly của Thiên thần hộ mệnh là một vai diễn mang tính đột phá và rất thách thức với cô. Đồng thời, diễn viên sinh năm 1998 khẳng định cô có được vai diễn này là nhờ tự thân nỗ lực chứ không phải do được Victor Vũ ưu ái.

Chia sẻ với Thanh Niên, Trúc Anh thổ lộ: “Để có được vai chính Mai Ly, tôi vẫn đi casting như bao diễn viên khác. Trúc Anh nghĩ rằng phải có sự phù hợp nhất định thì đạo diễn Victor Vũ mới lựa chọn Trúc Anh vào vai này. Đúng là mình có may mắn nhưng không phải do được ưu ái. Trúc Anh thực sự đã đưa vào Thiên thần hộ mệnh 200% tâm huyết và công sức của mình. Mọi thứ đều có lí do của nó cả và Trúc Anh có được vai diễn này là do phù hợp với vai. Trúc Anh rất mong khán giả sẽ xem phim và nhìn thấy được sự nỗ lực của mình dành cho vai diễn”.

Victor Vũ tiếp tục chọn Trúc Anh vào vai nữ chính sau Mắt biếc ẢNH: FBNV

Có thể nói, Mai Ly của Thiên thần hộ mệnh là một vai diễn “nặng đô” và có sắc thái khác biệt hoàn toàn so với hình tượng của Trúc Anh trước đây. Khai thác chủ đề tham vọng của người trẻ, cộng hưởng thêm sắc tố tâm linh, Thiên thần hộ mệnh là cơ hội “lột xác”, cũng là thử thách cho Trúc Anh.

Nữ diễn viên cho biết sau khi phim kết thúc quá trình bấm máy, cô đã phải tốn một thời gian dài để thoát khỏi những ám ảnh dành cho nhân vật của mình. “Thực sự Trúc Anh có sợ đấy, nhưng chỉ sợ bản thân mình không làm tốt mà thôi. Trúc Anh tập trung cao độ vào công việc, tâm trí dồn 100% vào việc hoàn thiện nhân vật nên không còn thời gian nào để nghĩ thêm về vấn đề nào khác”, Trúc Anh nói.

Trong Thiên thần hộ mệnh, Trúc Anh hóa thân thành Mai Ly - cô sinh viên đam mê ca hát và đầy tham vọng ẢNH: FBVN Trúc Anh cho biết cô đã phải nỗ lực 200% cho vai diễn Mai Ly đầy phức tạp ẢNH: ĐPCC

Liên tục đóng chính trong các phim điện ảnh của đạo diễn Thiên thần hộ mệnh, Trúc Anh được mệnh danh là “nàng thơ của Victor Vũ”. Khi nói về biệt danh này, nữ diễn viên thể hiện sự thích thú và trân trọng. Trúc Anh nói: “Tôi cảm thấy biệt danh đó không có gì là sai cả. Trúc Anh vẫn rất thích khi mọi người gọi với cái tên như thế. Được có biệt danh chứng tỏ mọi người có nhớ và quan tâm đến mình. Tôi nghĩ không có việc gì phải cố xóa nó đi. Sau này đi đường dài, Trúc Anh dù có tham gia thêm nhiều dự án của các đạo diễn khác thì những cái tên này vẫn sẽ là một điều gì đó vô cùng đặc biệt”.

Trúc Anh là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của làng điện ảnh Việt ẢNH: ĐPCC