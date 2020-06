Trương Bá Chi bán biệt thự cổ triệu đô vì tài chính khó khăn

Ngày 19.6, Sina đưa tin Trương Bá Chi vừa bàn giao căn biệt thự cổ trị giá 18 triệu USD (gần 400 tỉ đồng) cho chủ mới sau thời gian dài rao bán. Năm 2011, Trương Bá Chi đã bỏ ra số tiền lớn để "tậu" về bất động sản này rồi bán với giá 25 triệu USD nhưng mãi không tìm được người mua. Thời gian gần đây ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông đang rơi vào cảnh tài chính khó khăn do việc kinh doanh không được thuận lợi. Sina cho biết cửa hàng thời trang chỉ vừa mới khai trương của cô đã phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cộng thêm các khoản lương cho nhân viên, Trương Bá Chi mới quyết định bán căn biệt thự cổ bằng giá mua vào để trang trải chi phí.

Khi chia tay với Tạ Đình Phong , mỹ nhân họ Trương từng lên báo than thở việc nuôi hai con nhỏ khiến cô mệt mỏi. Tuy nhiên truyền thông Hồng Kông từng chỉ ra rằng nam diễn viên Nghịch chiến vẫn chu cấp đầy đủ cho con. Không những thế, anh còn để lại cho vợ cũ số tài sản lớn bao gồm nhiều cửa hàng, cổ phần công ty, tiền mặt... Mới đây Tạ Đình Phong còn bổ sung hơn 134 triệu USD vào quỹ do anh thành lập và người được thừa hưởng không ai khác là hai con trai Tạ Chấn Hiên (Lucas) và Tạ Chấn Nam (Quintus).

Kể từ năm 2011, những dự án điện ảnh Trương Bá Chi tham gia bao gồm Vô giá chi bảo, Repeat I love you, Out of control, Mối quan hệ nguy hiểm đều không đạt được thành công lớn. Ngôi sao sinh năm 1980 kiếm sống chủ yếu dựa trên việc nhận hợp đồng quảng cáo, xuất hiện ở các gameshow. Thế nhưng vì tên tuổi từng dính tới nhiều scandal, những ngôi sao trẻ đẹp hơn lại liên tục xuất hiện khiến các nhà đài không còn mặn mà với Trương Bá Chi, dẫn đến việc thù lao của cô cũng sụt giảm. Dù vậy, Trương Bá Chi vẫn thường xuyên khoe những hình ảnh du lịch khắp nơi trên thế giới cùng hai con Tạ Chấn Hiên và Tạ Chấn Nam.