Từ chối Will, Jun Vũ thừa nhận 'rung rinh' trước S.T Sơn Thạch

Đoạn trích phần giao lưu giữa các nghệ sĩ trong chương trình Bí kíp vàng vừa đăng tải trên YouTube khiến khán giả thích thú. Ngoài sự dẫn dắt quen thuộc của Việt Hương, chương trình tuần này còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như: Will, Jun Vũ và S.T Sơn Thạch.

Xuất hiện trong chương trình, Jun Vũ bất ngờ thổ lộ với Việt Hương: “Thực ra, em hơi run, chữ nghĩa bay đâu hết rồi, không nghĩ ra được gì nữa. Will thì em gặp nhiều rồi nên bình thường, còn S.T thì lâu lâu mới gặp. Chắc đây là lần thứ hai gặp anh ấy. Chàng trai này hot lắm”. Đồng thời, nữ diễn viên còn dí dỏm “cà khịa” chiều cao của Will và khẳng định cảm thấy “rung động vì độ đẹp trai” của S.T Sơn Thạch.

Trước sự việc, Will bất ngờ phản ứng: “Thân thì thân chứ đâu phải muốn nói gì nói. Có thể khi thân thiết mình sẽ thấy sự đẹp của người khác bình thường, nhưng đâu thể nào nói như vậy”. Đáp lại đàn anh, Jun Vũ giãi bày: “Em không có nói là anh không đẹp, em chỉ nói S.T cao hơn thôi”.

Sau thời gian im lặng trước màn giải thích của Jun Vũ, Will tiếp tục “cà khịa” nữ diễn viên khi tiết lộ với khán giả: “Bé hứa là nó sẽ không hề yêu ai”. Tò mò trước phần bật mí của Will, Việt Hương quyết định hỏi cho ra lẽ.

Đáp lại đàn chị, Jun Vũ dí dỏm bộc bạch: “Vì em tập trung cho sự nghiệp, còn trai đẹp thì em vẫn rung rinh”. Về phía Will, nam ca sĩ cũng kể về kỷ niệm khi gặp gỡ Jun Vũ. Will thú nhận từng có cảm xúc với đàn em, tuy nhiên, sau thời gian gặp mặt và trò chuyện, anh cảm thấy cả hai phù hợp làm bạn hơn.

Tỏ ra khá im ắng từ đầu, S.T gây chú ý khi tiết lộ trở lại chương trình vì Việt Hương. Sự việc khiến nữ nghệ sĩ vô cùng bất ngờ, có phần áy náy vì từng giao thử thách khó cho nam ca sĩ trong tập trước. S.T lý giải: “Lần trước đến đây, chị khen em nhiều quá, em cứ suy nghĩ mãi. Ngoài ra, chị cho em nhiều bí kíp khiến em phải trở lại”. Ngoài ra, S.T còn “đá xéo” Will vì dễ bị “rung rinh” bởi những cô gái xinh đẹp. Bị các khách mời hợp sức “chơi chiêu”, Will đành câm lặng khiến Việt Hương phải dành lời an ủi.