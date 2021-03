Variety khẳng định: 'Sự nổi tiếng của BlackPink là không có biên giới'

Variety chỉ ra rằng trong một năm nền giải trí thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, 4 thần tượng thuộc YG Entertainment lại đạt được thành công rực rỡ bằng việc phát hành album đầy đủ đầu tiên có tên The Album. Chỉ sau thời gian ngắn, The Album đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes top album ở ít nhất 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Pháp, Thái Lan và Việt Nam. Trước khi ra mắt, The Album vượt qua 1 triệu đơn đặt hàng trước. Sản phẩm âm nhạc của BlackPink trở thành album bán chạy nhất của nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc, vượt qua S.E.S với album Love - phát hành năm 1999 (760.000 bản). Đây cũng là album có số lượng đặt hàng trước cao nhất từng được ghi nhận đối với một nhóm nhạc nữ Kpop.

Nhóm nhạc đình đám còn kết hợp cùng những giọng ca nổi tiếng để ra mắt loạt ca khúc bao gồm: Sour Candy (hát với Lady Gaga ), Cardi Bet You Wanna (hát với Cardi B) và Ice Cream (hát với Selena Gomez ). Bộ phim tài liệu Light Up the Sky của BlackPink (tạm dịch: Thắp sáng bầu trời) ra mắt ngay sau đó và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. "Sự nổi tiếng của họ là không có biên giới", Variety nhấn mạnh. Trang báo trực tuyến Variety cũng nhắc đến MV âm nhạc How You Like That với 86,3 triệu lượt xem trong 24 giờ trên YouTube khi ra mắt vào tháng 6.2020 và concert trực tuyến đầu tiên có tên The Show được tổ chức vào cuối tháng 1.2021.