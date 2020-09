Vì sao nhiều khán giả hụt hẫng khi Xuân Nghị giành giải Nam diễn viên ấn tượng?

Xuân Nghị vốn là gương mặt chuyên đóng những vai hài của màn ảnh phía Nam, gây ấn tượng qua các vai trong Khúc hát mặt trời, Xóm trọ 3D, Hạ cuối tình đầu nhưng vai Mr. Cần Trô trong phim Ngày ấy mình đã yêu mới khiến khán giả thực sự chú ý đến, mặc dù anh đã có 10 năm lăn lộn với nghề. Công bằng mà nói, nét diễn duyên dáng, hài hước, tự nhiên dù có đôi khi hơi nhảm của Xuân Nghị khiến khán giả dần bị thuyết phục.

Tuy nhiên có rất nhiều ý kiến lại cho rằng nam diễn viên đạt giải chưa thuyết phục nếu so với mặt bằng chung ở các bộ phim truyền hình “gây bão” gần đây như: “Hồng Diễm (Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2020 - PV) được giải rất xứng đáng nhưng theo tôi và mọi người thấy Xuân Nghị không xứng đáng được danh hiệu đó. Xuân Nghị diễn quá nhạt nhòa, diễn phim mà như diễn hài, giọng léo nhéo không có cảm xúc nhiều. Mấy phim xem cũng chỉ một màu, không thấy nổi bật về diễn xuất, không gây ấn tượng cho khán giả... Trong khi đó Nhan Phúc Vinh diễn hay và cảm xúc hơn nhiều, hóa thân vào nhân vật rất tốt, nét biểu cảm gương mặt, từ nội tâm qua các tình huống trên phim rất hay. Cần có sự công tâm hơn”; “Hôm mình xem đề cử cứ nghĩ Xuân Nghị kiểu đề cử "lót đường" lấy kinh nghiệm, gọi là bước đệm cho những năm sau phấn đấu, vì thấy các đề cử khác xuất sắc quá. Không ngờ luôn, có gì đó rất không hợp lý...; “Hồng Đăng, Mạnh Trường, Việt Anh, Thanh Sơn là 4 cái tên nam diễn viên gây rất nhiều ấn tượng vậy mà không ai được giải, đáng tiếc. Xuân Nghị không phải không tốt nhưng chưa đủ ấn tượng so với 4 người kia”; “Việt Anh trong Sinh tử xuất sắc vậy mà không được giải, quá sai lầm. Vai Mai Hồng Vũ rất nặng và có chiều sâu. Việt Anh thể hiện quá hay. Ngoài ra Ngọc Quỳnh cũng có sự trở lại rất ấn tượng trong Hoa hồng trên ngực trái. Thanh Sơn và Mạnh Trường thì không bao giờ làm khán giả thất vọng, luôn chỉn chu và tạo thiện cảm dù vào dạng vai nào”... Có rất nhiều ý kiến của khán giả bày tỏ sự hụt hẫng và so sánh diễn xuất của Xuân Nghị với các diễn viên nam khác.