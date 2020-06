Việt Hương nhớ lại hình ảnh của mình lúc mới vào nghề

Tập 14 Lò võ tiếu lâm 2020 sẽ được phát sóng với sự góp mặt của nghệ sĩ Việt Hương, Trung Dân ở vai trò giám khảo chính và giám khảo khách mời là nghệ sĩ Hoàng Sơn. Xuất hiện trong tập tuần này là thí sinh Thuận Mỹ. Cô thu hút sự chú ý của khán giả bởi gương mặt khả ái và phong cách sành điệu khi đeo nhiều trang sức lấp lánh trên người. Tuy nhiên, đây chỉ là phụ kiện để trợ diễn cho tiết mục đầu tiên của nữ thí sinh. Được biết hiện tại, Thuận Mỹ đang theo học tại Sân khấu kịch Hồng Vân, nơi đã đào tạo ra nhiều “môn sinh” gây được ấn tượng mạnh với dàn giám khảo và cũng không ít người đi được tới vòng “tứ đẳng” của chương trình.

Bước vào vòng thi đầu tiên, Thuận Mỹ đã khuấy động cả trường quay khi biểu diễn tiểu phẩm trên nền bài hát Đi đu đưa đi của ca sĩ Bích Phương . Mặc dù chỉ là tiểu tiết nhỏ nhưng việc lựa chọn nhạc hỗ trợ phù hợp giúp cô được đánh giá cao. Với nét diễn nhanh nhẹn, gãy gọn và có phần đáng yêu, nữ thí sinh khiến giám khảo Việt Hương không ngừng cười mỉm. Danh hài chia sẻ: “Chị nhìn thấy em như nhìn thấy hình bóng của chị, những nét nhảy lên nhảy xuống của em nó gọn bưng như chị ngày xưa”. Nghe vậy, MC Lê Dương Bảo Lâm cũng đồng tình với đàn chị. Anh nói: “Em cũng thấy bé giống y xì chị ngày xưa luôn”.

Lê Dương Bảo Lâm liên tục "đá xéo" thí sinh trên sóng truyền hình Ảnh: BTC

Thí sinh thứ 2 là An An cũng gây được ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi lối diễn xuất duyên dáng, hài hước và tạo được điểm nhấn đặc biệt trong từng tiểu phẩm của mình khiến cho dàn giám khảo phấn khích. Tuy nhiên, An An chia sẻ: “Trước khi lên sân khấu, em không thể nở được nụ cười vì em quá run. Trước đây, em từng tham gia phụ diễn, cứ mỗi lần như vậy em lại tự nhủ mình lên sân khấu là để thể hiện sự tự tin của mình. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình với vai trò thí sinh chính thì mọi sự quan sát đều đổ dồn về phía em nên em rất run”.

Gây được thiện cảm với giám khảo là thế nhưng An An lại không may “gây thù chuốc oán” với Lê Dương Bảo Lâm. Trong suốt chương trình, nam MC liên tục “chọc ngoáy” khiến cho thí sinh này nhiều lần ấm ức. Thấy rất rõ ràng vấn đề đó, giám khảo Việt Hương lên tiếng: “Cái gì vậy Lâm. Em tạo áp lực cho An An quá vậy, người ta bất an luôn rồi kìa”. Liệu rằng, với nét diễn dễ thương nhanh nhẹn của Thuận Mỹ và sự hoạt bát, duyên dáng của An An thì ai sẽ là thí sinh bước sâu hơn vào vòng trong của chương trình tuần này? Tập 14 Lò võ tiếu lâm 2020 sẽ được phát sóng vào thứ bảy ngày 13.6 trên kênh THVL1.