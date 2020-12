Ca sĩ Don Hồ: Vợ Chí Tài từng có ý định năm sau dọn về Việt Nam sống cùng chồng Ca sĩ Don Hồ vừa có bài viết xúc động trên trang cá nhân khi hay tin đồng nghiệp yêu quý qua đời. Theo nam ca sĩ, Chí Tài - Phương Loan là một cặp đôi đẹp nhất trong giới nghệ sĩ ở hải ngoại. "Cả ngần nấy năm lúc nào bên anh, chị Loan cũng nũng nịu như một cô gái bé bỏng, như con mèo muốn được ẵm. Còn anh Tài thì lúc nào cũng chiều vợ. Đi đâu anh Chí Tài cũng ngó quanh để kiếm những đồ trang trí có hình những chú heo xinh xinh để mang về làm quà tặng chị. Bởi thế anh mới đặt cho chị cái tên dễ thương là bé Heo", Don Hồ kể. Don Hồ bên vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài Ảnh: FBNV Là đồng nghiệp lâu năm, Don Hồ nhận xét Chí Tài hiền lành bậc nhất showbiz. Ca sĩ đưa bài nào là anh cũng cất công ngồi làm bài đó. Ca sĩ đổi ý hát bài khác, anh lại ngồi xuống biên soạn. "Chẳng bao giờ thấy anh than hay cằn nhằn. Lỡ dại có lúc nào đó có bất ngờ xảy ra những chuyện xung đột giữa nghệ sĩ vì lý do nào đó, anh luôn là người đứng ra dàn hòa. Câu nói liền miệng của anh là: "Thôi, bỏ qua đi mà...". Và cách sống của anh làm như nó cũng đi đôi với câu nói quen thuộc ấy của anh, lúc nào cũng thấy anh "bỏ qua đi mà", chả bao giờ thấy anh để tâm hay giận gì ai. Nhiều lúc có ức lắm thì anh cũng lèm bèm, càm ràm chi đó chút xíu, nhưng càm ràm xong rồi là thấy như cho qua phà, quên luôn", Don Hồ kể. Giọng ca Trái tim mùa đông tiết lộ mẹ vợ Chí Tài cũng là fan ruột của anh. Ca sĩ Phương Loan khi mới qua Mỹ sống ở Hawaii. Lập gia đình với Chí Tài, chị theo anh vào đất liền trong lúc gia đình chị vẫn còn ở lại sinh sống trên hòn đảo này. "Khi có dịp đi show ở bên Hawaii, có dịp gặp bác gái mới thấy bác yêu thích ngưỡng mộ và chiều cậu con rể tới mức nào. Cứ anh Chí Tài nói ra câu nào là bác cười câu đó: "Thằng Tài nói chuyện vui quá". Nhiều lúc chẳng thấy gì vui mà thấy bác cười quá vui vẻ làm người khác không kiềm được phải cười theo", Don Hồ kể thêm. Khi nghệ sĩ Chí Tài về Việt Nam bắt đầu sự nghiệp đóng hài, Don Hồ ít gặp đồng nghiệp hơn trước, nhưng lại gặp Phương Loan nhiều hơn. Anh kể: "Ở bên này không có anh bên cạnh có thể buồn. Những lần rủ nhau đi ăn, những lần đi mừng sinh nhật chị. Khi có dịp đi dự cái chi đó cùng nhau cũng ghé chở chị đi tuy nhiều lúc trái đường chết luôn. Lâu lâu cũng gặp hình ảnh của anh Tài trên những chương trình nào đó ở Việt Nam, lạ lẫm nhưng thấy anh có vẻ thành công, mừng cho anh... Dự định lần tới khi gặp sẽ khen ngợi và cho anh hay là mẹ cũng là fan ruột của anh luôn. Nhưng đã chẳng còn dịp nữa rồi...". Don Hồ tiết lộ Phương Loan mong muốn sẽ về Việt Nam đoàn tụ với chồng. "Năm ngoái trong một lần đi đâu đó, chị có nhỏ to tâm sự: "Bé Heo sẽ ráng làm cho hết năm nay là đủ số năm làm thâm niên ở hãng. Sau đó bé Heo sẽ nghỉ hưu rồi dọn về Việt Nam ở với anh Chí Tài". Giờ chỉ còn vài tháng nữa là chị Loan hoàn tất xong rồi đó. Anh nỡ lòng nào hả anh Chí Tài? Ai ngờ đâu có một ngày lại phải thắp nhang khi gặp anh?", Don Hồ xúc động.