Vợ chồng Trấn Thành 'tái mặt' trước cô bé treo người lơ lửng trên cột cao 6,5m

Tập 9 Siêu tài năng nhí trình làng với sự tranh tài của 3 siêu nhí gồm: Trúc An (múa lân), Phương Anh (tài tính nhẩm siêu nhanh) và Quốc Hưng (diễn viên lồng tiếng nhí). Đáng chú ý, phần thi của Trúc An khiến dàn giám khảo vô cùng thán phục bởi độ kịch tính và không kém phần mạo hiểm.

Dù mới 14 tuổi nhưng Trúc An đã cao 1m7, hiện là thành viên trong đoàn lân sư rồng tại Cần Thơ. Chia sẻ về lí do tham gia và gắn bó với bộ môn này, nữ thí sinh nhí bộc bạch: “Hiện tại, nhiều người suy nghĩ có những điều con trai làm được nhưng con gái không làm được. Nhưng với con, điều gì con trai làm được thì con gái vẫn sẽ làm được, thậm chí là tốt hơn như vậy nữa”. Được biết, thời gian đầu, cha mẹ em không đồng ý cho con gái theo đuổi công việc này. Tuy nhiên, sau thời gian chứng minh nỗ lực của bản thân, Trúc An đã thuyết phục được họ.

Trúc An treo người trên không khiến Trấn Thành hoang mang Ảnh: BTC

Mở màn, cô bé 14 tuổi khiến dàn giám khảo “thót tim” khi thực hiện thử thách trèo cột với độ cao 4,5m. Chỉ trong thời gian ngắn, Trúc An đã leo lên đỉnh cột với bộ đồ lân nặng trĩu. Đồng thời, cô bé còn gây “sốc” khi trổ tài nhảy múa với kỹ năng điêu luyện. Nữ thí sinh thậm chí còn xoay vòng liên hồi trên bệ đỡ chỉ với hai thanh sắt nhỏ. Trước sự việc, Khả Như và Trấn Thành liên tiếp hò reo, còn Hari Won ra sức cổ vũ siêu nhí. Đáng chú ý, bộ ba giám khảo vô cùng hoang mang khi Trúc An tiếp tục treo người lơ lửng trên cao, liên tục xoay 360 độ.

Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn tự phá kỉ lục bản thân khi thực hiện thử thách trèo cột cao 6,5m ngay trên sân khấu chương trình. Cũng như nhiệm vụ trước đó, Trúc An nhanh chóng hoàn thành trọn vẹn khiến người xem “sởn gai ốc”. Vợ chồng Hari Won không giấu nổi xúc động, thở phào nhẹ nhõm sau những giây phút căng thẳng khi cô bé trèo cột.

Dàn giám khảo 'thót tim' trước phần biểu diễn của Trúc An Ảnh: BTC

Kết thúc phần thi, cô bé nhận về những lời khen có cánh từ ban giám khảo. Trấn Thành dành lời động viên, hi vọng cô bé có thể theo đuổi đam mê đến cùng. Đáp lại tình cảm của các nghệ sĩ, Trúc An cho biết cô sẽ cố gắng hết mình, quyết chinh phục ước mơ lập kỉ lục Guinness Việt Nam ở bộ môn này. Siêu tài năng nhí tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào 20 giờ 30, thứ năm hằng tuần trên kênh HTV7.