Vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam': 'Nhiều người bảo em không cùng đẳng cấp với chồng'

Xuất hiện tại Gõ cửa thăm nhà tập 59, "cặp đôi vàng trong làng streamer" Xemesis (Nguyễn Minh Hiếu) và Xoài Non (Phạm Thùy Trang) khiến MC Quốc Thuận và Ngọc Lan phải choáng ngợp trước cơ ngơi bạc tỉ và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Sau khi Xoài Non vào làm dâu nhà hào môn, phần lớn cộng đồng mạng rất quan tâm mối quan hệ của cô và gia đình chồng. Tại chương trình, Xoài Non chia sẻ cô đã lấy được tình cảm từ gia đình chồng ngay từ những ngày đầu. “Em là người phụ nữ đầu tiên anh Hiếu dẫn về mà cả dòng họ đều đồng ý. Khi về nhà chồng, em hợp với tất cả mọi người trong nhà luôn. Bố chồng là người nghiêm nghị tới mức không ai dám nói chuyện. Từ lúc em về nhà chồng cũng hay chọc bố vui, kéo bố trở nên gần gũi hơn với các thành viên khác”, hot girl xinh đẹp cho hay.

Đặc biệt, vợ " streamer giàu nhất Việt Nam " còn được bố chồng ưu ái “treo thưởng” hậu hĩnh nếu cô sớm sinh con đầu lòng. Xoài Non tiết lộ: “Bố chồng bảo nếu em sinh con trai sẽ cho khách sạn, con gái thì cho căn nhà, sinh đôi thì cho cả hai. Vợ chồng em dự định nếu trong năm nay không để tự nhiên được sẽ đi ghép trứng cả nam lẫn nữ. Em chỉ sinh một lần thôi chứ hai lần chắc em trầm cảm". Nghe được kế hoạch của hai vợ chồng, Ngọc Lan khá bất ngờ vì Xoài Non chỉ mới qua tuổi 18 mà đã có suy nghĩ chín chắn và sẵn sàng đảm nhiệm thiên chức làm mẹ.

Trong khoảng thời gian tìm hiểu và kết hôn với Xemesis, Xoài Non phải đối mặt với không ít điều tiếng cho rằng do cô bỏ học từ cấp 3 nên không cùng đẳng cấp với "streamer giàu nhất Việt Nam". Cô kể: "Họ bảo rằng em không cùng đẳng cấp với chồng em, tại vì chồng em tốt nghiệp đại học bên nước ngoài còn em không học đại học mà ra đi làm luôn. Mọi người lấy chuyện em không đi học để dồn vào chửi". Trong bữa cơm gia đình với sự xuất hiện của bố mẹ ruột và mẹ chồng, Xoài Non nghẹn ngào khi nói về quá khứ bỏ học của mình.