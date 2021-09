Vy Oanh kiện chủ kênh Lang Thang Đường Phố

Sau khi nộp đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, Vy Oanh gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ khởi kiện thêm một người nữa. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp trước hành vi vu khống , lăng mạ của chủ kênh Lang Thang Đường Phố. Theo nữ ca sĩ, người này trong thời gian dài đã cùng bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, lăng mạ rất nhiều người, trong đó có cô. Liên hệ với Vy Oanh, cô xác nhận với Thanh Niên những thông tin trên.