Giải U.19 quốc gia: Đồng Tháp toàn thắng, Khánh Hòa, Long An, Sài Gòn nuôi hi vọng.

Khánh Hòa có lẽ là đội bóng đang là ngựa ô ở bảng C tranh tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Khởi đầu thắng đậm Lâm Đồng, bị hoãn trận gặp Hà Nội, thua HAGL, nhưng chiều nay đội bóng phố biển đã chơi rất khí thế khi vượt qua Công an Nhân dân để vươn lên nhì bảng, mở ra hy vọng rất lớn tranh chấp vé lọt vào vòng chung kết.

Nguyễn Trần Hoàng Quân mở tỉ số cho Khánh Hòa ở phút 28, ít phút sau Trần Ngọc Khánh gỡ hòa 1-1. Nhưng hiệp 2 đội bóng phố biển đã tận dụng sự nôn nóng dâng cao của hàng thủ Công an Nhân dân để gây sức ép trong các pha phản công. Chính việc sơ hở như vậy Nguyễn Văn Tú đã đá phản lưới nhà khiến đội của HLV Phạm Quang Thành bị thua 1-2. Lên tinh thần sau pha bóng hỗn loạn trước hàng thủ đối phương, tiền đạo xuất sắc Trần Khánh Dũng đã ấn định tỉ số 3-1 cho Khánh Hòa. Chiến thắng này giúp Khánh Hòa có 6 điểm bỏ lại cả Công an Nhân dân lẫn Hà Nội (đều mới có 1 điểm) và vẫn còn 1 trận chưa đá với đội bóng thủ đô trong tay.

Trong khi đó ở bảng A, Viettel đã không cho Đắk Lắk cơ hội nào để cải thiện tình hình. 2 bàn thắng sớm trong hiệp 1 của Nguyễn Đình Đức và Tạ Việt Sơn giúp đội chủ nhà tạo ưu thế. Phải đến cuối trận khi mà Viettel có phần lỏng chân thì Trần Đức Long mới rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội bóng Tây Nguyên. Thời gian còn lại quá ít không thể giúp Đắk Lắk cải thiện tình hình. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Viettel và cũng giống như HAGL ở bảng C, cả 2 đội đầu bảng này gần như đã mở toang cửa lọt vào vòng chung kết.

Ở bảng E tranh tại sân Gò Vấp, TP.HCM, đội Long An cũng đã cắt đuôi khi thắng đối thủ tranh chấp trực tiếp là Tây Ninh 2-0. Tiền đạo đá biên trái Nguyễn Phúc Vân Anh vẫn cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi mở tỉ số sau đó Lê Trương Quốc Thắng ấn định tỉ số ở phút 90+2. Trận trước hòa Becamex Bình Dương cũng chính Quốc Thắng lại có duyên ghi bàn ở phút bù giờ. Như vậy Long An đã vươn lên bằng 10 điểm với đội bóng đất Thủ, xem ra bảng này đã sớm ngã ngũ. Trận còn lại, TP.HCM đã có chiến thắng đầu tiên khi quật ngã Tiền Giang 2-0 do công của Trần Minh Chiến và bàn đá phản của Huỳnh Văn Hiệp của đội bóng sông Tiền.

Đồng Tháp trở thành đội thắng tuyệt đối nhiều trận nhất đến giờ phút này khi có trận thắng thứ 5 liên tiếp (15 điểm), lần này trước Đồng Nai 1-0 với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Nhân Nghĩa. Sài Gòn cũng không hề kém cạnh khi có trận thắng thứ 4 với tỉ số 4-3 mà nạn nhân chính là An Giang. Đây là một trận chơi vừa hay vừa cũng may mắn của đội bóng đến từ TP.HCM. Hay ở chỗ, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã dẫn trước đến 4-0 chỉ sau 55 phút do Trần Thành Nhân và Trần Minh Thảo, mỗi người lập cú đúp.





Nhưng Sài Gòn lại bất ngờ chơi kém trong 20 phút cuối khi chủ quan và có phần mất tập trung để An Giang vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp 3 bàn từ phút 72 đến phút 90+3 do Trần Vĩnh Lâm, Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Thái Tiến ghi. May là thời gian đã hết chứ nếu còn đá thêm không chừng Sài Gòn sẽ bị gỡ hòa, thậm chí có thể thua ngược chỉ vì sự khinh suất của mình. Đây cũng là bài học dành cho đội bóng đến từ TP.HCM phải cẩn trọng và duy trì tâm lý ổn định hơn.

Không bao giờ từ bỏ đó chính là chủ nhà Bình Phước. Thua 2 trận đầu trước Sài Gòn và Đồng Tháp nhưng đội bóng của đội trưởng Vũ Đức Duy vẫn chơi đầy quyết tâm để thắng trận thứ 3 liên tiếp khi quật ngã Cần Thơ 1-0 do Điểu Quy ghi. Với 9 điểm, Bình Phước sẽ tự tin hơn để bước vào lượt về tranh chấp với Đồng Tháp và Sài Gòn (12 điểm) trong cuộc đua giành vé lọt vào vòng chung kết.

