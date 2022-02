Giải U.19 quốc gia : HAGL- Đồng Tháp toàn thắng, Hà Nội- Long An thoát hiểm giờ chót

Tại bảng C, HAGL đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình khi thắng trận thứ 4 liên tiếp lần này trước Khánh Hòa với tỉ số 3-0. Ba bàn thắng do Đinh Thành Đạt sút phạt ở hiệp 1 và Môi Sê, Nguyễn Tiến Nam ghi ở hiệp 2. Chiến thắng này giúp HAGL có 12 điểm, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới có 1 bàn (thắng Công an Nhân dân 3-0, Lâm Đồng 6-0, Hà Nội 4-1 và Khánh Hòa 3-0) gần như chắc chắn cầm vé vào vòng chung kết sớm vì bỏ xa đội nhì bảng đến 9 điểm!.

Nếu HAGL chơi quá hay thì Hà Nội lại có một trận đấu vất vả, liên tục bị Công an Nhân dân dẫn trước 1-0, 3-1 và 4-2, trong đó chân sút Trần Ngọc Khánh lập hat-trick. Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Hà Anh Tuấn phải rất nỗ lực mới rút ngắn còn 2-4. Phút 80, Giang Đức Quyền của U.19 Công an Nhân dân bị thẻ đỏ. Nhờ hơn người, Hà Nội mới vùng lên vào giờ chót rút ngắn tỉ số còn 3-4 ở phút 86 do công Nguyễn Anh Tú và may mắn thoát hiểm ở phút 90+4 nhờ bàn thắng gỡ hòa 4-4 của Nguyễn Giản Tân. Với trận hòa này xem ra con đường tranh chấp vé thứ nhì trong bảng này của đội bóng thủ đô sẽ vô cùng gay go khi cả Khánh Hòa lẫn Công an Nhân dân đều nuôi hy vọng ngáng đường thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Không có gì bàn cãi về ưu thế của Viettel khi họ tiếp tục thắng trận thứ 3 trước PVF 2-0 ở bảng A với 2 bàn thắng do công của Trịnh Minh Khôi và Nguyễn Văn Tú ở hiệp 2. Cũng như HAGL, Viettel nhiều khả năng sẽ sớm có vé dự VCK nếu họ thắng tiếp trận cuối lượt đi vòng bảng trước Đắk Lắk. Trong khi đó Bình Định nổi lên như ứng viên có thể giành vé thứ nhì bảng này khi quật ngã Đắk Lắk đến 3-0. Các bàn thắng đều diễn ra ở hiệp 2 do Nguyễn Chí Nguyên và cú đúp của Đào Gia Việt ghi.

Ở bảng E trên sân Gò Vấp (TP.HCM), Long An cũng thoát hiểm giờ chót nhờ cú sút phạt đền ở phút 90+3 của Lê Trương Quốc Thắng gỡ hòa 3-3 trước Becamex Bình Dương. Thế trận thì Long An chơi tốt hơn nhưng họ lại vụng về trong phòng ngự và phải nhờ đến 2 lần được hưởng phạt đền mới rượt đuổi tỉ số thành công. Chính nhờ sự xông xáo của Nguyễn Phúc Văn Anh chơi khá hay ở hành lang trái, tận dụng sự yếu kém trong tổ chức phòng ngự của Bình Dương đã 2 lần ghi bàn nên Long An mới tránh thất bại. Ngược lại Bình Dương vẫn cho thấy hàng công hay với Bùi Vỹ Hào (ghi 1 bàn), Trần Vũ Hoàng Long rất xông xáo và Trần Phi Trọng “chia bài” tốt ở giữa sân, nên góp phần giúp cho Anh Khoa và Ngọc Chiến ghi 2 bàn còn lại. Nhưng nếu như không cải thiện hàng thủ thì dù thủ môn Đinh Phước Sang có hay cách mấy thì Bình Dương sẽ rất khó đi xa.





Trận còn lại ở bảng này trong những nỗ lực đáng khen dù bị mất người sớm (Trần Quang Ninh bị thẻ đỏ phút 30), TP.HCM vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 do Hà Tấn Đăng Vinh ghi. Nhưng khi Tây Ninh siết lại đội hình tận dụng ưu thế hơn người đã ghi một mạch 3 bàn do Nguyễn Quốc Đại, Đoàn Tiến Lên và Nguyễn Trung Hiếu ghi để thắng chung cuộc 3-1, bám đuổi quyết liệt với 2 đội dẫn đầu, nhất là tranh chấp với Long An.

Trên sân Bình Phước ở bảng F, Đồng Tháp đã quật ngã Sài Gòn 2-0 nhờ 2 bàn thắng của Trần Long Hải ở cuối hiệp 1 và Nguyễn Văn Lợi ở phút 90+2, để có 4 trận thắng liên tiếp và cũng như HAGL đang chiếm ưu thế rất lớn giành vé vào VCK.

Trong khi đó chủ nhà Bình Phước cũng đã vươn lên khi thắng trận thứ 2 liên tiếp trước An Giang 1-0 do Trần Phan Anh Tú ghi, còn Đồng Nai cũng quật ngã Cần Thơ 1-0 do Đặng Khánh Đăng ghi.

