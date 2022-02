Giải U.19 quốc gia : HAGL quyết có trận thắng thứ 4 liên tiếp sau điều chỉnh lịch

Ban đầu có vẻ như phía HAGL không thuận lắm khi VFF và BTC giải thông báo sẽ điều chỉnh lịch thi đấu. HLV Chu Ngọc Cảnh cho biết đội đã đá 3 trận liên tiếp và muốn được nghỉ ngơi ở lượt thứ 4 vào chiều mai 23.2 theo lịch thi đấu đã bốc thăm ban đầu, nhằm giúp các cầu thủ hồi phục và chuẩn bị lại thể lực để quyết đấu ở trận cuối gặp Khánh Hòa, đồng thời chuẩn bị luôn cho lượt về sẽ đá ngay sau đó vài ngày. Cả PVF sau 3 trận đã đấu ở bảng A với kết quả cũng không mấy vui (hòa 1 thua 2) cũng muốn có thời gian củng cố lại để chuẩn bị cho trận cuối.

Tuy nhiên sau khi được VFF giải thích vì nhằm tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ của 2 đội Lâm Đồng (bảng C) và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc (bảng A) đang bị dương tính có thời gian hồi phục, đảm bảo có thể ra sân trong một vài ngày tới, nên phía HAGL và PVF cuối cùng đều ủng hộ BTC quyết định điều chỉnh lịch lượt trận thứ 5 đá ngày 25.2 sẽ chuyển lên đá ngày 23.2 và ngược lại. Vì theo lịch đã công bố 2 đội Lâm Đồng và Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đều nghỉ lượt trận thứ 5 vòng bảng, nên đảo lượt trận như vậy sẽ giúp 2 đội này có thêm ít nhất 3 ngày nghỉ để hồi phục nhằm có thể ra sân vào ngày 25.2. Sự hoán đổi này sẽ buộc HAGL (bảng C) và PVF (bảng A) thay vì nghỉ lượt thứ 4 sẽ ra sân đá tiếp vào chiều mai.

Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành nói: “Đây là giải trẻ, quan trọng là tạo cơ hội cho các đội được thi đấu, các em cầu thủ được chơi bóng, được cọ xát nhiều để tích lũy trận mạc là điều rất cần thiết. Vì thế trước tình hình dịch covid-19 đang phức tạp ảnh hưởng một số đội nên việc BTC điều chỉnh, thay đổi lịch hay thời gian thi đấu một vài lượt trận đá trước hay đá sau cũng là việc chẳng đặng đừng, rất cần ủng hộ. Đội PVF của chúng tôi trẻ thua mấy trận rồi cũng sốc chứ, cũng muốn có thời gian nghỉ để siết lại, nhưng chúng tôi nhìn thấy sự tiến bộ, lớn dần của các em qua từng trận nên không đặt quá nặng thành tích. Vì thế chúng tôi chấp nhận để các em đá tiếp với Viettel trận cuối lượt đi chiều mai rồi rút kinh nghiệm sau”.

Về phần HAGL do điều chỉnh lịch nên trận chiều mai, đội bóng phố Núi sẽ đá với Khánh Hòa, đội cũng chỉ mới đá 1 trận và thắng đậm Lâm Đồng 6-0 ở ngày ra quân. U.19 Khánh Hòa cũng là một thách thức với cả HAGL lẫn Hà Nội trong bảng này, có lực lượng tương đối đồng đều. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện qua 3 trận đã đấu, HAGL với lối chơi gắn kết và có nhiều cá nhân đủ sức tạo đột biến như Thành Đạt, Văn Trường, Huy Kiệt, Văn Triệu, Hữu Đăng, Vĩnh Phát, Minh Quang.. vẫn được đánh giá cao hơn. Thế nên việc đội bóng phố Núi hướng đến trận thắng thứ 4 là hoàn toàn có thể để sau đó tập trung chuẩn bị cho lượt về sẽ bắt đầu đá ngày 28.2.





Cũng trong chiều mai 23.2 tại 2 bảng E và F sẽ có 2 trận mang ý nghĩa quyết định cho ngôi vô địch bảng ở lượt đi. Tại bảng E trên sân Gò Vấp lúc 15 giờ 45 đó là trận đại chiến giữa U.19 Becamex Bình Dương và Long An. Đội bóng đất thủ đã có 3 trận thắng, trong khi Long An thắng 2 trận (đá ít hơn 1 trận) nên ai thắng trận này sẽ giành nhất bảng E và tạo thuận lợi lớn tranh vé đầu bảng trực tiếp vào VCK. Mọi chú ý sẽ dồn về Bình Dương với cặp song sát quá hay Bùi Vỹ Hào và Trần Vũ Hoàng Long, trong khi Long An các cá nhân đồng đều hơn như Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Trí Hùng, Nguyễn Lâm Gia Bảo cũng hứa hẹn sẽ gây bất ngờ.

Trên sân phụ Bình Phước cũng sẽ là trận chung kết bảng F giữa Sài Gòn và Đồng Tháp lúc 15 giờ 30 chiều mai. Cả 2 cùng có 3 trận thắng nên ai thắng trận này sẽ đứng đầu lượt đi và mở ra cơ hội giành vé trước tiếp vào VCK. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm đang có lòng tin dàn cầu thủ mà ông gắn bó nhiều năm qua như Lê Cảnh Gia Huy, Bùi Văn Bình, Trần Vương Duy Bảo, Nguyễn Huỳnh Thịnh sẽ phát huy tốt chất chuyên môn từng giúp Sài Gòn vào tứ kết U.19 năm rồi, còn cặp bài trùng HLV Bùi Văn Đông- Phan Thanh Bình cũng đầy hy vọng với dàn chiến binh như Trần Long Hải, Phùng Khắc Lê, Đặng Văn Dương, Võ Công Minh..sẽ quật ngã được đội bóng đến từ TP.HCM để khẳng định vị trí của mình ở bóng đá trẻ phía Nam.