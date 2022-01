Giải vô địch U.19 quốc gia: Nóng bỏng vòng loại với nhiều cuộc chiến tay ba

Ở bảng A, trên lý thuyết chủ nhà Viettel và đương kim vô địch PVF vẫn được đánh giá cao. Nhưng Viettel là đội đã không may mắn khi năm rồi vắng mặt ở vòng chung kết nên lần này dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thanh Hải, họ thể hiện quyết tâm có mặt trong tốp 12 đội. Còn PVF chưa biết sẽ lấy bộ khung từng vô địch U.19 như Thanh Nhàn, Ngọc Sơn, Thái Bá Đạt, Võ Anh Quân, Phương Nam làm nòng cốt hay lấy những cầu thủ nhỏ hơn vì họ tham gia đến 2 đội (còn đội Phố Hiến Hưng Yên là chủ nhà của bảng D), nên nếu PVF muốn tranh chấp thực sự thì ở bảng này chỉ có Viettel có thể chơi ngang ngửa còn lại Bình Định, Đăk Lăk hay Vĩnh Yên Vĩnh Phúc khó có đội nào là đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên Bình Định vẫn có thể xem là ngựa ô vì đội hình của đội bóng đất võ từng lọt vào tứ kết năm rồi vẫn còn những cái tên như Đào Gia Việt, Trịnh Hưng Cầu, Nguyễn Võ Minh Hiếu..Nên rất có thể họ sẽ tạo thành kiềng 3 chân với Viettel và PVF.

Bảng B tranh tại sân Thanh Trì cũng là cuộc hội ngộ rất thú vị giữa Sông Lam Nghệ An và Học viện Nutifood ở vòng bảng cũng như đội bóng của thầy Giôm với Nam Định ở vòng bảng Vòng chung kết U.21 vừa rồi. Bảng này cũng sẽ là cuộc tranh chấp hấp dẫn giữa bộ ba “nóng bỏng” này. Sông Lam Nghệ An đã bổ nhiệm lại HLV từng rất mát tay với bóng đá trẻ Đinh Văn Dũng dẫn dắt U.19 nên vẫn là ứng viên hàng đầu khi trong đội hình vẫn còn Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường..Học viện Nutifood gần như còn nguyên đội hình vừa vô địch U.21, tuy nhiên chân sút Nguyễn Quốc Việt có thể sẽ vắng mặt lượt đi do bận cùng U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng lắm đến cơ hội đi xa của đội bóng vừa có 20 cầu thủ được xét vào đại học này. Còn Nam Định lứa trẻ cũng là ẩn số. Trong bảng này sẽ khó cho Phú Thọ và Thừa Thiên Huế đi xa.

Tại bảng C tranh ở sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF, oan gia ngõ hẹp khi Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai lại đối đầu nhau một cách đầy thú vị khiến tâm điểm sẽ đổ dồn về 2 trận nóng bỏng giữa 2 đội vào ngày 20.2 và 5.3. Đó cũng là lượt trận thứ 3 và thứ 8 trong bảng mà 2 đội gặp nhau, cũng hệt như giải U.21, cả 2 đội cũng đã chạm trán ở lượt trận thứ 3 và sau đó cũng chạm mặt lần 2 ở bán kết. 2 lần ở giải U.21, Hà Nội đều thắng, nhưng ở U.19 thì chưa thể nói trước ai sẽ mạnh hơn. Đội Hà Nội lần này do HLV Lê Đức Tuấn vừa làm trợ lý HLV tuyển U.17 quốc gia quay về dẫn dắt sẽ có rất nhiều cầu thủ từng vào tứ kết U.19 năm rồi ở Bình Dương như Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Sỹ Đức hay thủ môn Nguyễn Thế Anh Tâm. Còn đội bóng phố núi vẫn còn những cái tên như Trần Hữu Đăng, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Đăng Thọ, Trương Vĩnh Phát, “siêu nhân” Trần Gia Huy..nên lực lượng cũng rất đáng gờm. 2 ứng viên này nhiều khả năng sẽ vẫn nắm quyền thống trị ở bảng C.

Trên lý thuyết là vậy vì Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai về mặt con người cũng như bề dày truyền thống vẫn được đánh giá cao hơn 3 đội Khánh Hòa, Lâm Đồng và Công an Nhân dân. Nhưng đừng quên ở vòng chung kết U.19 năm rồi tại Bình Dương, đội bóng phố biển cũng đã chơi khá tốt, suýt chút nữa đã góp mặt ở tứ kết. Còn giải U.19 năm trước thì Công an Nhân dân cũng từng suýt gây sốc khi lọt vào bán kết và chỉ thua chủ nhà PVF, đội sau đó giành ngôi vô địch. Còn Lâm Đồng là 1 ẩn số thú vị. Vì thế nếu không cẩn trọng thì Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai coi chừng sẽ mất suất.

Bảng D tranh tại PVF nếu lực lượng của Phố Hiến Hưng Yên là của đội vô địch U.19 năm rồi thì họ chắc chắn lấy 1 suất. Cuộc chạy đua cho suất còn lại sẽ là cuộc chiến tay ba giữa Thanh Hóa- Đà Nẵng và Quảng Nam. Thanh Hóa đang bắt đầu trổi dậy, Đà Nẵng tìm lại chính mình từ U.21 còn Quảng Nam từng lọt vào vòng chung kết U.19 năm rồi đều còn nguyên vẹn lực lượng. Nên đây sẽ là cuộc tranh chấp thú vị để giành suất thứ 2 lọt vào vòng chung kết. Bảng này Phú Yên dù sẽ là ẩn số khó chịu nhưng chưa biết lực lượng như thế nào, liệu có thể cạnh tranh với nhóm trên được không vẫn chưa có lời giải.

Tranh chấp tại bảng E cũng sẽ là cuộc chiến tay ba được chờ đợi giữa chủ nhà TP.HCM, Becamex Bình Dương và Long An. Bộ ba này chắc chắn sẽ ganh đua từng trận một không khoan nhượng. Trong đó, TP.HCM lực lượng chủ yếu là sinh năm 2004 đến 2006 vì lứa 2003 làm nòng cốt cho Sài Gòn FC nên xét về mặt kinh nghiệm sẽ không vượt hơn so với Bình Dương và Long An vốn là 2 đội có tuyến trẻ ở lứa tuổi U.19 khá tốt. Nhiều cầu thủ của Bình Dương như Phan Học Dược, Nguyễn Thế Được, Phạm Hồng Sang từng chơi nổi bật năm rồi vẫn là các nhân tố đáng xem trong bảng. 2 đội còn lại ở bảng E là Tây Ninh và Tiền Giang cũng là ẩn số nhưng xem ra khó cạnh tranh với tốp 3 đội vừa nêu.





6 đội bảng F sẽ vô cùng gay go vì có đến 3 đội lọt vào tứ kết giải U.19 năm rồi là Sài Gòn, An Giang và Đồng Tháp Thậm chí An Giang còn giành đồng hạng ba. Tuy lần này An Giang không còn chân sút hay Bùi Vĩ Hào, nhưng họ vẫn rất đáng gờm. Đồng Tháp vẫn do cặp HLV Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình làm trẻ tốt dẫn dắt cũng đầy hứa hẹn, còn Sài Gòn đặt quyết tâm lần này phải vào sâu hơn. Ngoài bộ ba này chủ nhà Bình Phước cũng rất đáng gờm, bên cạnh đó Đồng Nai sẽ là 1 ẩn số thú vị, còn Cần Thơ chắc chắn có mặt ở giải cũng không thể xem thường.

Lịch thi đấu của 6 bảng như sau: