Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: Cháy quán karaoke thì lửa bùng rất nhanh

Ngày 10.11, HĐND TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình HĐND với cử tri lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2021-2026), cử tri bày tỏ lo ngại trước thực trạng thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy, trong đó có những vụ cháy quán karaoke gây hậu quả nghiêm trọng.

Cử tri Nguyễn Trọng Quý (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) đề nghị cho biết công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về PCCC trên địa bàn TP như thế nào. Ông Quý cho hay, thời gian qua, các tỉnh, thành có nhiều vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây tâm lý bất an cho người dân.

"TP có giải pháp nào để PCCC trong thời gian đến, nhất là ở nơi tập trung đông người như trường học, chợ, siêu thị, quán karaoke, quán bar, chung cư, các kiệt hẻm nhỏ đông dân cư?", ông Quý đặt câu hỏi.

Đề cập đến vấn đề này, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết những năm qua số vụ cháy trên địa bàn không cao, không có chết người (trừ 1 vụ chết người đã được xác định là tự sát). Trước thực trạng cả nước có vụ cháy nghiêm trọng, đặc biệt là vụ cháy quán karaoke gây chết người ở Bình Dương, vụ việc ở Hà Nội…, Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng mở đợt cao điểm, tập trung trong công tác PCCC.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, lực lượng cảnh sát PCCC đã rà soát từng cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, nhận thấy bà con hết sức chủ quan, nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh nên điều kiện về PCCC chưa đầy đủ. Giai đoạn đầu, lực lượng công an chủ yếu nhắc nhở, đề nghị trang bị những thiết bị chữa cháy….

"Đặc biệt, đối với karaoke và quán bar, công an đã triển khai kiểm tra quyết liệt, qua đó đình chỉ hơn 10 cơ sở, nhắc nhở nhiều trường hợp. Cái đáng lo là các vụ cháy hầu hết là quán karaoke. Các quán karaoke chủ yếu là thuê rồi đầu tư vật cách âm rẻ tiền, đường điện không đảm bảo. Hầu hết khi bùng lửa thì cháy rất nhanh", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phân tích.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng cho biết, khi Công an TP.Đà Nẵng thực hiện đình chỉ các cơ sở không đảm bảo PCCC thì bị phản ứng. Do đó, ông mong các sở ngành, cử tri ủng hộ các giải pháp kiên quyết trong lĩnh vực này của công an.





Đáng chú ý, qua rà soát các tòa nhà chung cư, công trình công, có đến 81 cơ sở công trình chưa đảm bảo điều kiện về PCCC nhưng vẫn đưa vào hoạt động.

"Trong 81 cơ sở công này có nhiều trường học khi xây dựng nhưng không nói gì đến PCCC cả. Lỡ không may bị cháy chết học sinh là hỏng rồi… Cho nên đề nghị UBND TP chỉ đạo đầu tư kinh phí, chí ít đảm bảo điều kiện PCCC tối thiểu", ông Viên tỏ ra lo lắng.

Nên đầu tư xe chữa cháy mini

Người đứng đầu lực lượng công an TP.Đà Nẵng cũng đề xuất thêm một số giải pháp. Chẳng hạn, tại TP.Đà Nẵng, có nhiều mô hình đảm bảo PCCC rất hay (điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia PCCC có đặt thiết bị, có quy chế thông tin để cứu hộ…), cần nhân rộng để người dân đảm bảo tự chữa cháy, không trông chờ vào lực lượng chức năng.

Ngoài ra, trong kiệt hẻm xe không vào được thì cần đầu tư các họng nước, đầu tư các xe chữa cháy mini. Công an TP đã có kiến nghị đầu tư vào giao hẳn cho quận huyện, xã phường quản lý trực tiếp, đảm bảo chữa cháy trước khi các lực lượng khác hỗ trợ.

Kết luận chương trình, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, yêu cầu cần tăng cường công tác PCCC ở các lĩnh vực dễ xảy ra cháy nổ, nâng cao ý thức trang bị PCCC cho từng hộ gia đình.

"Đề nghị Công an TP tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác PCCC, chú ý kiểm tra đột xuất… Tôi được biết, nhiều khi do yêu cầu về trang thiết bị chữa cháy trong các công trình khá lớn nên không khéo sẽ có sự thỏa hiệp giữa lực lượng kiểm tra, kiểm sát và người xây dựng công trình. Cần hết sức hạn chế vấn đề này…", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nói và đề nghị, cần tập trung khắc phục hạn chế, đầu tư PCCC tại kiệt hẻm, đặc biệt chú ý hành lang thoát hiểm giữa 2 tòa nhà…