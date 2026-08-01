Nam Long II Central Lake được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp tại tâm điểm Nam Cần Thơ, gắn giá trị bất động sản với đời sống cư dân, khả năng khai thác và triển vọng tăng trưởng dài hạn của khu vực. Song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng, dự án vừa ra mắt giai đoạn 4 với Grand Boulevard Collection - bộ sưu tập nhà phố đại lộ phiên bản giới hạn trên trục đại lộ 47 m hướng đến nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản.

Ông Trần Đức Quang, Giám đốc Công ty Nam Long Mekong (thành viên của Tập đoàn Nam Long), đánh giá cao vai trò của Grand Boulevard Collection trong chiến lược hoàn thiện Nam Long II Central Lake và kỳ vọng đóng góp của khu đô thị đối với Nam Cần Thơ.

Dòng sản phẩm nhà phố đại lộ đang nhận được sự quan tâm lớn của thị trường. Đâu là sự khác biệt của dòng sản phẩm này thưa ông?

Nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection có nhiều ưu điểm so với các sản phẩm khác, nổi bật là diện tích sử dụng lớn, thiết kế mang phong cách Nhật Bản tinh tế, hiện đại; đặc biệt là vị trí mặt tiền trên hai trục đại lộ 47 m Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ. Hai tuyến giao thông lớn này mở hướng kết nối về cầu Cần Thơ 2, các cao tốc, trung tâm hành chính mới và hệ thống hạ tầng TOD hoàn thiện trong tương lai. Vì vậy giá trị của sản phẩm gắn trực tiếp với khả năng kết nối, nhận diện và khai thác thương mại. Đây cũng là những phiên bản giới hạn mang tính "signature" đại diện cho hình ảnh của Nam Long II Central Lake.

Với thiết kế đa công năng, nhà phố đại lộ có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, phù hợp cho gia đình đông thành viên sinh sống, mở cửa hàng kinh doanh, làm văn phòng, cho thuê nguyên căn hoặc vừa ở vừa cho thuê.

Theo ông những giá trị nào của nhà phố đại lộ "bắt đúng" khẩu vị mới của nhà đầu tư?

Giữa thị trường đầy biến động, nhà đầu tư hiện nay rất thận trọng, ưu tiên giá trị thực của tài sản như có pháp lý an toàn, dễ khai thác và nằm trong khu vực có động lực phát triển dài hạn.

Grand Boulevard Collection đáp ứng các tiêu chí này bằng một tổ hợp giá trị khá đầy đủ. Sản phẩm nằm trong khu đô thị đã vận hành, pháp lý sổ hồng riêng từng nền, công năng sử dụng linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình như: F&B, bán lẻ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn phòng hoặc cho thuê. Đặc biệt, Nam Long II Central Lake có gần 2.000 cư dân của phân khu cao tầng EHomeS cùng hàng trăm cư dân các phân khu thấp tầng đang sinh sống, tạo nhịp tiêu dùng thường xuyên. Dự kiến tháng 11 năm nay, chúng tôi tiếp tục bàn giao gần 700 căn NOXH nữa, bổ sung nguồn khách hàng cho các mô hình kinh doanh.

Với tôi, giá trị đầu tư bền vững của một bất động sản dòng tiền được quyết định chủ yếu bởi khả năng tài sản tham gia vào đời sống kinh tế thật của khu vực. Nhà phố đại lộ có lợi thế vì vừa có thể tích sản, vừa có thể khai thác, vừa đón trọn chu kỳ phát triển mới của Nam Cần Thơ.

Theo ông dòng sản phẩm nhà phố đại lộ hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp của Nam Long II Central Lake như thế nào?

Với quỹ đất 43,8 ha, Nam Long II Central Lake có quy mô đủ lớn để vận hành đời sống đô thị. Trong đó hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh và mặt nước, hồ trung tâm 3,36 ha cùng hệ tiện ích y tế, giáo dục, thể thao, giải trí và sinh hoạt cộng đồng đã và đang được lần lượt đưa vào sử dụng. Nhờ quy hoạch bài bản, nơi đây đã trở thành lựa chọn an cư và là điểm đến vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân Cần Thơ và du khách. Nếu đến khu đô thị vào buổi chiều, sẽ thấy một bức tranh bình yên và đầy sức sống. Các gia đình dạo chơi ven hồ, thả diều, đạp xe, xem chiếu phim ngoài trời, ăn uống. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô hàng nghìn người, tăng thêm giá trị tinh thần cho đời sống đô thị.

Trên nền tảng đô thị đã vận hành, nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection bổ sung không gian thương mại cho Nam Long II Central Lake, phục vụ mọi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực chất lượng cho cư dân và du khách.

Và như vậy, giá trị của dòng sản phẩm này nằm ở khả năng kích hoạt hoạt động tiêu dùng hằng ngày, gia tăng sức sống phố thị và hoàn thiện mô hình đô thị tích hợp theo chiến lược chung của Tập đoàn Nam Long.

Không gian nhà ở và thương mại tại Nam Long II Central Lake có đóng góp cụ thể gì đối với kinh tế - xã hội tại Nam Cần Thơ thưa ông?

Được phát triển trên nền tảng vững chắc với 5 trụ cột Sống - Làm việc - Học tập - Vui chơi - Mua sắm, Nam Long II Central Lake định hướng trở thành một đô thị đáng sống và là một "hub giao thương" mới của Nam Cần Thơ.

Không gian nhà ở cao cấp thu hút cư dân về sinh sống lâu dài, còn không gian thương mại hiện đại vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa mở ra cơ hội kinh doanh cho nhà đầu tư, tăng sức sống cho khu đô thị. Ở chiều ngược lại, một khu đô thị có sức sống sẽ góp phần vào diện mạo năng động và giàu có của thành phố, đưa Nam Cần Thơ trở thành một điểm đến đáng sống, đáng đầu tư.

Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển sắp tới của Nam Long tại Cần Thơ, liệu sẽ có thêm những đô thị đáng sống như Nam Long II Central Lake?

Nam Long đã có hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất Cần Thơ qua các dự án đô thị Nam Long Cần Thơ 1 (23 ha), Nam Long Hồng Phát (16 ha), Nam Long II Central Lake (43,8 ha). Với chúng tôi, đây là một hành trình bền bỉ, lâu dài, và đầy tâm huyết. Cùng với sự phát triển không ngừng của thành phố với mục tiêu trở thành đô thị sông - biển hiện đại của Đông Nam Á, trong tương lai Nam Long sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng những đô thị đáng sống khác theo mô hình đô thị tích hợp, với đích đến cuối cùng là nâng tầm chất lượng sống của người dân, góp phần vào hình ảnh một thành phố Cần Thơ văn minh, giàu đẹp.

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